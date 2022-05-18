昨日33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：28；下跌板塊：5。

至4:30收，上升板塊：29；下跌板塊：4。

前市恒指收：19950.21。

昨市恒指收：20602.52，升652.31。

前市期指收：19924。

昨市期指收：20576，升651。

前市低水：26；昨市低水：28。

前市大市成交：930.15億元。

昨市大市成交：1,241.365億元，增311.2億元。

前市期指成交：85,326張。

昨市期指成交：98,712張，增13,386張。

昨市科技股向好，是因為市場對摩根大通周前「誤」判一些大型科技股的投資評級，日前糾正了，該批股份就出現報復式反彈／回升。3月15日的低位可能是今時港股的短期低位了。

阿爺要撑經濟，不太重視房，但仍重視汽車。一句汽車下鄉，便拉扯了汽車板塊昨升逾4%，據首位。

(CNS)

恒指再上兩萬點，亦已企日線圖保歷加通道中軸，升勢應有餘未盡，有望上試21250區。該位亦為現時保歷加通道上軸，初試，應有一定阻力。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）