昨日（25日）33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：22；下跌板塊：11。

至4:30收，上升板塊：21；下跌板塊：12。

前市恒指收：20112.10。

昨市恒指收：20171.27，升59.17。

前市期指收：20114。

昨市期指收：20121，升7。

前市高水：2；昨市低水：50。

前市大市成交：1,136.39億元。

昨市大市成交：1,034.10億元，減102.29億元。

前市期指成交：110,450張。

昨市期指成交：140,482張，增30,032張。

手機，帶來了個社交平台社會，我傾向叫之做八卦平台社會，因為這些平台除了親友的問候關懷外，更多的是八卦。不是？用戶每天會用幾多分鐘去問候親友，又會用幾多小時去八卦、八卦？

(iStock)

八卦即是揭人或窺探他人私隱，辦平台的機構，一方面謂會保障用戶私隱，但實質上是口惠而實不至，直到法庭判令要認真執行保障用戶私隱時，不少社交平台，如Facebook、Snap等的廣告收入就大減。其股價就大跌，這個一跌，就跌出個股「禍」來，在三、五、七年後，部分社交平台或要執笠、關閉。

影響所及，美投資者大力撤出科技股，轉投實實在在的能源股，圖一是高盛最新的調研總結。

錢，跑出股市，去了邊？

（1）買債，故美十年債息下跌低於2.8厘；

（2）投入美儲局的RRP暫避風頭（圖二）。

近日寄泊資金逾兩萬億美元。

這些寄泊資金何時會重投股市，就是美股壓力消退時。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)