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01/06/2022

再發酵

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　　昨日(31日)33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:29；下跌板塊:4。
　
　　至4:30收，上升板塊:30；下跌板塊:3。
　
　　前市恒指收:21123.93。
　
　　昨市恒指收:21415.20，升291.27。
　
　　前市期指收:21067。
　
　　昨市期指收:21394，升402。
　
　　前市低水:57；昨市低水:21。
　
　　前市大市成交:1288.11億元。
　
　　昨市大市成交:2456.02億元，增1167.91億元。
　
　　前市期指成交:7861張。
　
　　昨市期指成交:129956張，增122095張。
　
　　造好的麵包，一般要二次發酵。昨天文題是《等發酵》，今天文題是《再發酵》，因為國務院又再出招。
　
　　出甚麼招都是要走著瞧:
　
　　第一瞧:深圳樓盤再現日光盤，即是推出之日便沽清。
　
　　第二瞧:各地陸續推出利樓房的政策，成效待觀察，看有幾多日光盤？
　
　　第三瞧:上海會6月1日解封，會全面復工，這會對6月的經濟數據產生正面影響。
　

(林雯婕 攝)


　　第四瞧:今個月的製造業PMI指數已見自47.4回升至49.6（圖一），但仍是低於50的盛衰分界線。下個月的製造業PMI指數會否升破50的盛衰分界線？

 

　
　　第五瞧:5月的服務業商務活動指數由40.0勁升至47.1（圖二），6月的服務業商務活動指數應不單要升逾50的盛衰線，更應升至52或以上水平。

 

　
　　瞧了中國要瞧美國:
　
　　美儲局話會在6月縮表，會在6月1日便縮嗎？對美股市又有甚麼影響。
　
　　德國通脹高達8.7%，為60年來最高。歐洲你加息否？美匯會跌回至100下？6月3日的美就業數據會否出現失業人多了呢？

 

 

 

 


　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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