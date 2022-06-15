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15/06/2022

備慌．備跌．免輸銀

#港股
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　　昨日（14日）33板塊升跌情況：

 

 

　　迄12:30，上升板塊：4；下跌板塊：29。

 

　　至4:30收，上升板塊：13；下跌板塊：20。

 

　　前市恒指收：21067.58。

 

　　昨市恒指收：21067.99；升0.41。

 

 

　　前市期指收：20883。

 

　　昨市期指收：20905，升18。

 

　　前市低水：175；昨市低水：163。

 

　　前市大市成交：1593.92億元。

 

　　昨市大市成交：1330.47億元，減263.45億元。

 

　　前市期指成交：120867張。

 

　　昨市期指成交：110850張，減10017張。

 

　　五、六十年代，中國有口號：「備荒、備戰、為人民」。昨日港股先低後高，充分表現出：「備慌、備跌、免輸銀」。

 

(iStock)

 

　　上周五，市場不備，結果被美5月通脹突襲，環球股市大跌。痛定思痛，環球股市，包括港股的投資者，均汲取輸銀的教訓。昨先跌，將風險一再排出，安心了，再緩步回升，但仍未敢大升。

 

　　昨日，外媒紛唱美儲局會於明日（港周四凌晨）公布加息75點子，以至100點子。市場充分接收這個警報，繼續排「洪」（危險），所以上午時，港股的33個板塊，只得4個板塊仍升，29個板塊下跌。但到收市上升板塊已增至13塊、下跌板塊則縮減至20塊，反映投資者對排「洪」工程已感滿意，以迎接明天美儲局加息之舉。

 

　　昨文《反艇》有如下估計：

 

　　「假如美儲局果加75點子息，市場會插幾多？估計不多，因為大家都早消化了這消息。

 

　　如美儲局加多於75點子息，市場會跌一跌，然後回彈。

 

　　如美儲局只加50點子息，市場會Happy，市應彈，彈幾多？要看這兩天來投資者為加75點子息做了幾多準備，是偷雞式準備還是全心全意地準備。準備愈足，反彈力度愈足。」

 

　　港股有哪些板塊可能已做足備戰？從昨日港股升跌板塊中尋啟示：

 

　　上午上升的板塊有4：

 

　　紙及林業產品、電訊服務、銀行、鐘錶珠寶。

 

　　下午上升的板塊有13：

 

　　除上午的4個板塊外，尚加入：酒店餐飲及休閒、煤炭、公用事業、保險、其他金融、紡織、服裝及配飾、其他綜合企業、汽車。

 

　　到今天，會有幾多的板塊排「洪」完成，加入到上升行列？希望有。

 

 

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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