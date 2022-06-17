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17/06/2022

加息真無事？

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　　昨日（16日）33板塊升跌情況：

 

 

　　迄12:30，上升板塊：10；下跌板塊：23。

 

　　至4:30收，上升板塊：1；下跌板塊：32。

 

　　前市恒指收：21308。

 

　　昨市恒指收：20845.43；跌462.78。

 

 

　　前市期指收：21209。

 

　　昨市期指收：20745，跌464。

 

　　前市低水：99；昨市低水：100。

 

　　前市大市成交：1490.65億元。

 

　　昨市大市成交：1584.86億元，增94.21億元。

 

　　前市期指成交：109308張。

 

　　昨市期指成交：135230張，增25922張。

 

　　美儲局公布加息後，美港市場一度興奮，美股曾升800點，港股開市也彈升200多點，結果？

 

　　美股昨日在亞洲市已跌去前晚「慶祝」之升幅，港股更即日反艇，一度跌逾600點。如以昨日高位計，是跌去800點，是否已經跌夠？恐怕不，因為今次的加息是真正加息周期之始。

 

 

　　市場仍有分析認為，過去8次美儲局議息之後，市場都見升（圖一）。但如細看一個較長遠趨勢，是自2021年12月之後，美股已在美儲局議息會議，雖見反彈，但是終跌。今次亦將一樣，何故？

 

(iStock圖片)

 

　　（１）市場預期高通脹臨，美儲局不能不大加息，以前美儲局一直謂通脹是暫時性的看法是錯的。

 

　　（２）2022年6月之後美儲局除加息外，尚有縮表，每月會縮980億。

 

　　加息會抽緊市場資金，縮表亦會抽緊市場資金，雙重夾擊。今時與之前的同加息幅度，其緊縮資金效應會較大。

 

　　這個抽緊資金的金剛箍，是會愈來愈收窄。在六個月及之後，就會「箍」到頭筋現，連孫悟空也會叫「師父，唔好呀！」。鮑威爾這位師父會怎辦？不知，走著瞧。

 

　　重複今周一在《投資理財周刊》文最後一段：目前，還是忍手些好，免「早」知變乞兒。

 

 

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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