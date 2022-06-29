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29/06/2022

送大禮？

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　　昨日（28日）33板塊升跌情況：

 

　　迄12:30，上升板塊：15；下跌板塊：18。

 

　　至4:30收，上升板塊：25；下跌板塊：8。

 

　　前市恒指收：22229.52。

 

　　昨市恒指收：22418.97；升189.45。

 

 

　　前市期指收：22196。

 

　　昨市期指收：22371，升175。

 

　　前市低水：34；昨市低水：48。

 

　　前市大市成交：2000.09億元。

 

　　昨市大市成交：1759.28億元，減240.81億元。

 

　　前市期指成交：192601張。

 

　　昨市期指成交：148252張，減44349張。

 

　　中央昨午公布入境隔離日期要求縮短，港股便大升，這是否就是送大禮？如果大禮只是這一份，則對港股的升幅刺激將有限。因為今時不是港人不可以去內陸，只不過隔離日期要長少少。另外回港仍然要隔離，總之疫情一日不去，縮短隔離，仍是隔離。

 

(資料圖片)

 

　　今時環球股市的關注點仍是美國的衰退，Dallas美儲局的6月製造業調查有啟示。

 

 

　　圖一是6月的，見出負值，最具恐嚇性的是受調查者到6個月後的展望（圖二），在這次調查中，見到展望是撇除新冠疫時的下滑後，就是到2008年雷曼爆破時的水平。

 

　　對於這次調查，接受調查者的反應又如何？

 

　　‧國家（美國）不對發展中國家發展未來有利的關係；

 

　　‧目前情況，怕要到2024年換政府後才有改善，高通脹與滯脹會伴隨到2024；

 

　　‧墨西哥廠家會搶去我們的定單，因為他們不受貿易法則232條所限（指鋁鋼入口所徵收的高稅率）；

 

　　‧拜登政府對石油工業不利，對國家無好處；

 

　　‧如我們兩年內仍有工做就幸運了；

 

　　‧政府對引致衰退的原由視而不見；

 

　　‧我們數代人將為今時政府所犯錯誤付出代價。

 

　　一言蔽之，製造業界對前景對增長已不存希望。換言之，結業潮可能在數月內急升。一個指標是新申領失業救濟人數的增加，這個增加一日未減，美國衰退未停。

 

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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