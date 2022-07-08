「廣廈之歡空想亦快」是清朝一幅對聯的下聯，講的是窮人無屋住，諗下有間大屋都happy，這是個無奈的自我安慰。遠在唐朝，杜甫也寫了：「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」。由唐至清，貧無立錐之地的問題，一直解決不了，特區政府要怎樣才能解決？

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1960年代，大量國內同胞湧港，當時港英政府用三招來應付。

（1）容許山邊建木屋，大坑東、馬仔坑、鑽石山等等都曾是木屋區，後設寮仔部來管理之。

（2）暫准業主將騎樓用玻璃封了，只用留下逃生活動窗便可，此例至今仍存在。前曾特首麥當勞道屋的騎樓落地大玻璃被指違例，是因為他沒有留下個活動窗。

（3）建七層大廈徙置屋，每人居住面積35平方呎，公共浴廁、廚房在走廊。居住環境絕不理想，但今時不少成功人士都是住木屋、住公屋出身的，話居住環境不好，窒礙了向上流動是站不住腳的，不少富二代，屋大車大，也只是爾爾。這個認識跟下文講的教育有關係。

不徵郊野公園地 建屋需求永無解

港英政府為推行高地價政策，就將廣大的新界地、農地，劃為郊野公園，七百萬港人就只能住在已開發的約7%土地上。當港人收入增多，就不會滿足於人均35呎的居住面積。今時港府想執正，要求人均居住空間在20至22平方米，即是200多平方呎，此即在人均35平方呎的基礎上增加6至7倍的土地需求，雖然樓宇建高可解決部分困局，但始終不肯向郊野公園要地，是永解決不了本港建屋用地需求。

無殼一族，即廣大市民，絕不介意用些郊野公園地，地產商、一些環保人士，會反對用郊野公園地。擺在特區政府面前的，是你要解決無殼一族的居住問題，還是做「講就無敵，做就無力」的政府，如何做？

（1）解散今時的城規會，其功能由政府掌握，為甚麼要解散今時城規會，不用多說。

（2）制定要徵用幾多郊野公園面積，並公諸於眾。我以前計過條數，要建80萬個單位才夠。

（3）用此郊野公園地，只建公屋或居屋，屋不許私賣，亦不許繼承（如要繼承，要申請），原屋主死後，屋交回政府配予他人。

（4）這些屋要真每人20至22平方米，屋內要有兩廁，因未來之屋是要許Work from home和要做家居隔離用。

（5）這些居所要有公眾聚會空間，以便青年人創業時做腦震盪。

（6）配套措施不是工廠，仲邊有人做工人吖，但要方便私人創業。

一言括之，新建之屋，不單要來瞓，更要用來居家工作、創業、防疫用。新政府，是否應有新思維。

教育，是香港未來經濟發展的基石，但要怎麼樣的教育？

（1）要讀歷史。不讀歷史，會易認賊作父，亦會易失去民族尊嚴，更易被美國佬的顏色革命胡弄。

（2）學好英文。香港是兩文三語，英語能力是目前港青年贏國內青年的一個優勢，可惜這優勢是在回落中，原因是我們學校教英語的方法不太妥，精英班用這些教法OK，但籮底橙班用這些教法就是De-learning。怎樣使籮底橙班的學生也可以順暢地讀出《Finanical Times》文章，找雷賢達，他和他太太一直有幫低下基層學生去學好英文，可以由A、B、C、D都唸不齊到可以讀出《Finanical Times》文章及用英語演講，贏出《南華早報》的比賽，有實績，不是胡扯，怎做到，有關部門找他們好了。

（3）要鼓勵學生參加制服團隊。今時不少僱主謂新入職員工工作散漫，其中一個原因是對自己無信心，不自制，香港無軍訓，但參加制服團隊可以改善下。

香港老齡化將嚴重，對港醫療有甚麼要求？要配合就要知道老人家將會有甚麼病。數年前，筆者首與盧寵茂醫生和華大基因商討，我們耕田的義工，可否找華大基因找出義工們可以有甚麼的遺傳或基礎病，找出了，就可以治病於未病，又或改變下生活習慣，免發病，今時筆者亦同樣向盧醫生提出這個，有興趣的，可參加，怕洩漏基因私隱的，就不參加，等發病好了。

政府施政，很多時是外判，理論上，貨比三家，其價應可合理，但實際這個搵三個Quotation之舉是千瘡百孔，害到政府花了錢，但利不了民。例如：

（1）有人承了公屋翻新油漆工程，問他，嘩！啲灰水喺水噃。他謂，無法，大判、二判、三判下來，只得三毫子油一呎，不油屋水點得。結果，居民媽媽聲，話政府行而不果。

（2）有人投標供應政府電腦，個電腦價低於市價。問佢點賺錢，簡單，張標書只比較電腦價，但還有其他配套物件要提供，但就不用對比價，結果就是電腦平平，電腦張枱、椅就貴貴。凡此種種要寫可以八千字，有關部門自己改好了。

如唔知點改，請看Dailo跟伏爾克的訪問（請【按此】觀看「訪問伏爾克」），伏爾克不單是美儲局長，其父曾在1930年代為一個幾乎破產市的市長，但就做出好成績，無罪案，原因是：

（1）effective governing

（2）no corruption。





伏爾克受其教誨，做美儲局長時，以身作則（唉！今時有美儲官員內幕買賣），退休後亦成立了個Volcker Alliance（請【按此】觀看「Volcker Alliance」）去推動effective management of government to achieve results，有興趣的官員們，可登入該Link去查看。

新政府工作量不少，但最重要的工作是：

（1）effective government；

（2）學好怎處理外判。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



