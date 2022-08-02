  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

02/08/2022

為何美國要四周點火？（一）

#美元 #美國 #世界霸主
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　朋友傳來一篇謂是阿桑奇（Julian Assange）寫的文章，他是爆了N份美國國家醜聞的密件而被美國環球通緝了N年的人。文章原是英文，譯為中文，將分兩天刊出，值得你一讀，文中深入探究了世界外交、金融體系如何制定和運作，以及美國必須令世界動盪的原因。

 

　　阿桑奇表示，美國說她的目標是要在烏克蘭戰爭中，削弱並打敗俄羅斯。那麼，中國會否成為她下一個打擊目標？絕對會。

 

　　此前特朗普政府的策略是，當中美較量時，美要與俄羅斯維持友好關係。美軍撤出阿富汗後，很多人都猜台灣會是下一個戰場，但拜登智囊的胃口卻大：想同時對付中俄兩國。

 

　　要明白為何中俄都會成為美國的目標，我們須看看美國經濟、國策、外交是如何制定和運作的。

 

美元要繼續成世界儲備貨幣

 

　　前美國國安局主管，曾分別於1966至1968及1977至1981出任美國家安全顧問的布熱津斯基（Zbignew Brzezinski）曾說：「當務之急是不讓歐亞任何一個國家崛起，主宰歐亞，挑戰美國。」要看懂阿桑奇這篇文，一定要先了解布熱津斯基主張甚麼，而他的主張也分兩天刊出。（見「布熱津斯基」

 

(iStock)

 

　　美國只有全球4%人口，地理上孤立於擁有世界7成人口的歐亞大陸，若連非洲部分國家計算，她更孤立於世界87%人口以外。地理上孤立雖有利於軍事防禦，但對經濟發展卻是個障礙。因此，在經濟上，歐亞是美國的競爭對手，而歐元也被視為對美元構成威脅。

 

　　在地理上如此孤立，人口又少，美國要維持她全球最大經濟體的地位，美元就要繼續是世界儲備貨幣。只有這樣，美國經濟才可高度擴張而不被經濟的基本因素所囿限。

 

　　要成為世界儲備貨幣，美元必須全球流通。美國創造了一個以消費為本的龐大經濟體，而美元就流到了產品供應的國家，例如中國、日本這些以製造產業為主的國家。要生產，中、日便需要能源，就要用美元買沙特阿拉伯的石油。自1990年以來，美股或美金融市場每年平均年賺37%，回報如此吸引，吸引了已流到沙特阿拉伯的美元又再回流美國。美國印鈔，換取來自世界各地的商品，但錢最終仍流進了華爾街，令富者愈富。美元就這樣全球流通，不斷循環。

 

石油要與美元掛鈎勾

 

　　要令這個循環能夠繼續這樣運作，需要：一、沙特石油須以美元交易，所以透過這個「石油--美元」的關係一定要與沙特傾好；二、美股及美國金融市場的表現必須比其他主要經濟體為好，這是為何美國要有一個高槓桿的金融經濟，以及一個高度投機的股票市場，而盈利較小的製造產業則外判予中國。美國生活水平不錯，吸引了全球頂尖創科人才支撐著其高科技產業，於是美國與其他國家，例如中國的科技鴻溝就不會收窄。這正是為何華為雖擁有5G專利，世界首屈一指，卻在美國被取締的真正原因。

 

　　賣完產品給美國之後，原產國如中、日若把全部貨款（美元）兌換成本地貨幣，就會造成通脹，令其出口貨品昂貴。因此，中、日會把部分賺來的美元買美債（美國國庫債券）。這是為何美國這樣的一個富裕國家，竟會向人均GDP僅是她五分一的中國欠債的原因。由於持有美債，中、日被迫要支持美元，因美元跌，他們辛苦賺來的錢便會變陰司紙。對中國來說，部分美元更用以支持遍布全球的「一帶一路」項目，須待日後基建項目完成，中國才有更多商機。

 

世界霸主不容挑戰

 

　　亞、非洲人口龐大，如果發展迅速，美經濟份額必會縮小，而美元的重要性也會相應收縮，歐元便會取而代之，成為世界儲備貨幣。到時美國就不能再在沒有通脹下，還能不斷印銀紙，反而只會淪為委內瑞拉，而美國經濟的規模亦只能回歸基本因素，比起美國今時已膨脹的經濟規模自然小得多。歐亞國家愈發展得快，這情況就會愈早出現。因此，美國不會容忍任何一個歐亞國家的經濟會強大得與之比肩。80年代，當日本經濟迎頭趕上美國時，日經濟便被美擊潰，其後30年停滯不前，一潭死水。國際貨幣基金組織（IMF）會對發展中國家經濟計劃的決定，發揮影響力，以確保那些國家財政緊絀得只足以長期負擔利息，或只供有意義的基建及經濟發展，好讓勞工成本繼續平，而美國經濟佔世界份額續大。

 

　　當美國印了大量銀紙，其他國家的美元外滙儲備便貶值，他們為免出口到美國的貨品變得貴，也進行「量寬」，這便令人民的儲蓄貶值，引發國內通脹。雖然有些國家可透過生產更多產品以紓緩通脹，但對一些出口較低檔次產品，例如農產品的國家來說，因時間及資源所限，要在短期內增加生產並不可能，所以發展中國家其實最受通脹影響。有人估計，自廢除了布雷頓森林體系（Bretton Woods System）之後，美國開始在沒有黃金儲備的支持下，只講求「信用」以來，美元財富每年貶值了約9%。

 

　　儘管北美大陸易於防守，但美國2021年的軍費預算仍相當於軍費緊隨其後的11個國家的總和！這是因為從印鈔機和美國納稅人而來的錢，要花在境外800個遍布全球的美軍基地，以保障美國利益，而最重要的是，要保障美元霸權。

 

　　美國對任何威脅到美元地位的人和國家，絕不手軟，早有前科：

 

　　一、2000年，伊拉克前總統侯賽因說，伊會開始接受歐元而不是美元買石油；3年之後，美國發動伊拉克戰爭，侯賽因戰敗被捕；2006年被判絞刑；

 

　　二、2009年，利比亞前領導人卡達菲以第納爾（Gold Dinar）賣油，2年後被美國支持的敵對勢力NTC（利比亞國家過渡委員會）殺死；

 

　　三、敘利亞效法伊拉克和利比亞，令其央行獨立自主，擺脫由美聯儲控制的國際結算銀行（BIS），奧巴馬便企圖推翻敘國總統阿薩德政權；

 

　　四、伊朗自2011年以來，一直以美元以外的貨幣買賣石油，遂被美國制裁；

 

　　五、2019年，普京完全放棄以美元進行石油交易，更差不多盡沽美元債券，他現在是去美元化的先驅，所以美國正圖謀令他倒台；

 

　　六、中國於2013年推出「一帶一路」計劃，協助亞、非及南美洲國家發展；又使用美元以外的貨幣，與伊朗及俄羅斯交易，並推出CIPS（人民幣跨境支付系統），以抗衡美國用以制裁不聽話國家的SWIFT（環球銀行金融電訊協會）系統，加上中國經濟規模正迅速迎頭趕上，遂使中國成為了美國的頭號目標。

 

　　若某國支持美元，其實是被搶掠；若某國不支持美元，其政府便會被美國推翻。這不是透過金融手段去奴役其他國家，還會是甚麼？（明續）

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#美元 #美國 #世界霸主

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk