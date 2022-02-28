  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

28/02/2022

深入了解加息(下)

#加息 #財務自由 #借貸成本 #債市 #通脹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　上篇文章提到匯君就加息命題的分享，這篇文章繼續。

 

可能出現的情況

 

　　今次的加息周期，有三個可能出現的情況。

 

　　1.經濟持續增長，即使進入加息周期，經濟增長緩緩收慢，控制好通脹後，再慢慢把利息減回。這算是最好的，亦是聯儲局最想見到的情況。

 

　　2.加息後，通脹卻一直持續，經濟轉差，國債與公司債息被逼繼續加上去，令債價大跌，資金逃離債市。聯儲局唯有加大力度買債，由一個買入大約一半國債的買家慢慢加重比例，以免令國債市場出事。這情況比起第一個情況為差，慢慢進入崩潰狀態，公司債會首當其衝。

 

　　3.整個債市崩潰，由公司債發展到國債層面，這會影響全球經濟，甚至出現資產貨幣危機。這是最不理想的情況，試想像，到時每天所看見的新聞將會如何?美國國債賣不出、公務員不能出糧、國債違約、全球拋售資產，大家生活將會怎樣？

 

　　始終，全球有幾個比較大的債市，包括日本，歐洲與美國，一般來說，持續加息產生不良結果，若要出事的話，比較這三個地方，相信美國有機會捱到最後才崩潰，始終它是最終遊戲規則制定者。反觀日本，負債佔GDP比例達220%(歐洲是100%，美國是138%)，還有最令人擔心的人口老化問題，相信最先出事。

 

(iStock)

 

投資者值得留意

 

　　進入加息周期，有兩個方向值得留意。

 

　　1.假若債市出現大跌，投資者可留意從債市流出來的資金去向，因為美國國債市場是房地產以外最大的市場，其資金非常龐大。其中一個地方是通脹掛勾資產，但其實現已升了很多，不少資金早已偷步買入。

 

　　2.加息周期，借貸成本增加，令市場借貸槓桿減少，整個資產規模會收縮，這意味著市場上大多數資產都會下跌。若投資者過去以槓桿作資產抵押投資，好似IB或私銀客戶，借入平錢槓桿買資產以產生現金流，要特別小心資產價格出現大跌，而被認購證孖展。

 

新進FIRE一族要小心

 

　　FIRE指Financial Independent Retire Early，即財務自由提早退休。他們要特別小心這一浪，因為靠資產產生被動收入生活的人，未來高通脹環境，會令生活支出增加。同時有機會出現資產價格大跌，令被動收入下降。若本身停了工作一段時間，重返工作崗位有一定困難，這情況將會相當差。

 

　　尤其過去十年，一些資產價格升得好快，包括港樓、美國科技股、加密貨幣等，因而產生了很強勁的財富效益，不少人享受慣了資產升值的狀況。當加息、通脹、經濟下行、資產市場崩潰一起來襲，這些狀況將會逆轉。

 

總結

 

　　談到加息，很多專家討論，但鮮有如匯君這樣的深入與多角度分析，未來投資環境將會產生重大變化，大家宜多加留意。

 

相關影片:https://youtu.be/Ja-OSVlDkrw

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多財識兼收文章

你可能感興趣

#加息 #財務自由 #借貸成本 #債市 #通脹

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk