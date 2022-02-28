上篇文章提到匯君就加息命題的分享，這篇文章繼續。

可能出現的情況

今次的加息周期，有三個可能出現的情況。

1.經濟持續增長，即使進入加息周期，經濟增長緩緩收慢，控制好通脹後，再慢慢把利息減回。這算是最好的，亦是聯儲局最想見到的情況。

2.加息後，通脹卻一直持續，經濟轉差，國債與公司債息被逼繼續加上去，令債價大跌，資金逃離債市。聯儲局唯有加大力度買債，由一個買入大約一半國債的買家慢慢加重比例，以免令國債市場出事。這情況比起第一個情況為差，慢慢進入崩潰狀態，公司債會首當其衝。

3.整個債市崩潰，由公司債發展到國債層面，這會影響全球經濟，甚至出現資產貨幣危機。這是最不理想的情況，試想像，到時每天所看見的新聞將會如何?美國國債賣不出、公務員不能出糧、國債違約、全球拋售資產，大家生活將會怎樣？

始終，全球有幾個比較大的債市，包括日本，歐洲與美國，一般來說，持續加息產生不良結果，若要出事的話，比較這三個地方，相信美國有機會捱到最後才崩潰，始終它是最終遊戲規則制定者。反觀日本，負債佔GDP比例達220%(歐洲是100%，美國是138%)，還有最令人擔心的人口老化問題，相信最先出事。

(iStock)

投資者值得留意

進入加息周期，有兩個方向值得留意。

1.假若債市出現大跌，投資者可留意從債市流出來的資金去向，因為美國國債市場是房地產以外最大的市場，其資金非常龐大。其中一個地方是通脹掛勾資產，但其實現已升了很多，不少資金早已偷步買入。

2.加息周期，借貸成本增加，令市場借貸槓桿減少，整個資產規模會收縮，這意味著市場上大多數資產都會下跌。若投資者過去以槓桿作資產抵押投資，好似IB或私銀客戶，借入平錢槓桿買資產以產生現金流，要特別小心資產價格出現大跌，而被認購證孖展。

新進FIRE一族要小心

FIRE指Financial Independent Retire Early，即財務自由提早退休。他們要特別小心這一浪，因為靠資產產生被動收入生活的人，未來高通脹環境，會令生活支出增加。同時有機會出現資產價格大跌，令被動收入下降。若本身停了工作一段時間，重返工作崗位有一定困難，這情況將會相當差。

尤其過去十年，一些資產價格升得好快，包括港樓、美國科技股、加密貨幣等，因而產生了很強勁的財富效益，不少人享受慣了資產升值的狀況。當加息、通脹、經濟下行、資產市場崩潰一起來襲，這些狀況將會逆轉。

總結

談到加息，很多專家討論，但鮮有如匯君這樣的深入與多角度分析，未來投資環境將會產生重大變化，大家宜多加留意。

相關影片:https://youtu.be/Ja-OSVlDkrw



