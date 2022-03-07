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07/03/2022

公司不同階段 價值也不一樣 從Netflix說起

#價值投資 #Netflix #商業模式 #科技股
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前分享一條有關分析Netflix股票的影片，當中提到一個要點，同一隻股票到了不同階段，有不同考慮，曾經是科技類成長股，不代表永遠都是科技類成長股。更提到這類似巴菲特買蘋果股票的體現，未知大家有否留意。

 

　　看Netflix最新的報表數字，它的上客人數增長開始現疲態，最新數字只能維持單位數增長，尤其於美加的客戶人數已達7500萬個，接近飽和，看來增長勢頭不再強勁。

 

(iStock)

 

　　從前提到Netflix，不少人認為它是劃時代的科技股。積極創造一個網上影視平台，以大數據拍劇拍電影，整盤生意由零開始，爆炸力強勁。當仍處於想像無限的階段時，股價飛升得最快。其股價由10年前不足US10，升至2021年10月的歷史高位近US700，是不少科技股投資者的愛股。

 

　　然而，當生意由零開始做起，成功造大了，成熟到盡頭，實體生意落地一段時間後總會面對瓶頸，無限憧憬的階段過去了，還是要面對現實，看報表數字。此時，還是要看舊經濟所重視的要素，例如成本控制、賺錢效率、競爭優勢等，這算是進入「造強」的階段。

 

　　若以打籃球來形容，當一個籃球天才還在街頭打波的階段，速度可能比別人快一點，技術可能比別人好一點，射波可能比別人準一點，甚至簡單只有一兩招殺手鐧，他會贏到好多人。

 

　　但當他一直打，打正規比賽，一路路進級，可能打至世界頂尖，或許會加入NBA。到這個水平級數，每位球員都是世界頂尖，在場上所鬥的是臨場發揮、心理質素，每場波也要鬥到最後廿秒，最後緊湊的一兩球才分勝負。

 

　　Netflix與不少科技股也有類似進程，當它找到一個新穎的商業模式，找到一遍小天地，資金、客戶、市場、增長點這些都能得心應手。一直打上去，打遍全世界之後，一是碰到了盡頭或瓶頸，一是遇上對手要分一杯羮，此時此刻，整家公司進入另一個階段，所鬥的要素也不再一樣。

 

　　這令我想到巴菲特於2016年開始買入蘋果股票，當時他所提出的理由是看見蘋果產品的客戶黏性，還有其強勁的現金，加上生意增長穩定。這項投資由2016年US25左右，升至2021年高位約US176，替他帶來超過7倍的回報。

 

　　只不過細心看，巴菲特買入蘋果股票時，蘋果公司已經過去了「造大」而進入了「造強」的階段。還記得蘋果公司於2008年出產iPhone3，後來更推出iPhone4，這算是替蘋果公司創下劃時代新市場的產品，盈利與股價亦非常強勁，只不過當時的蘋果公司卻不是巴菲特這類投資者杯茶，因為他看不懂它的未來。

 

　　價值投資，要看得見價值。同一家公司身處不同階段，其價值也不一樣。投資科技增長股的，要看懂一個新穎商業模式的成功，預視到它的未來。保守一點的投資者，能看懂一盤「落地」的生意如何能持續保持優勢。你屬於哪一種？

 

　　相關影片：https://youtu.be/p93utVEW-_8
　

 

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