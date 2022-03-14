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14/03/2022

鬥攻定鬥守？

#股票 #投資
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前美股、A股、港股大跌，有身邊朋友問：「應否入市？」

 

　　我問：「何解突然這樣問？」

 

　　朋友：「今日跌好多呀…」

 

　　先說近期有個小插曲，話說小弟有部分美股於匯豐銀行戶口，有天發現戶口內的Disney股票突然消失，差不多金額的現金顯示已存進戶口內。表面看來似沽掉所有Disney股票，立即看看交易記錄，卻未有發現曾交易過，立即問問客戶經理追查原因。

 

　　客戶經理追查期間，我也與麥加文傾傾，他猜疑是否類似以前曾經發生過的HSBC強積金事件。他指該事件曾被《東張西望》播出，約2013年有客戶把強積金轉到匯豐，開戶後強積金戶口總是零，期間經理一直指正在辦手續。誰知到2022年才發現有些表格未有填好，要事主補簽才可處理。

 

　　匯豐銀行規模很大，規矩很多。當年該事件是負責的經理出錯，但一直隱瞞著，直至該經理離識才能處理，而匯豐否認行政出錯，希望客人補簽表格了事。事件大概如此，麥加文重提此事，被他嚇一跳，幸好這次根本不是這一回事，始終戶口沒有金額上的損失，計及現金相等於股價US143，不多不少。

 

　　迷惑了一天，客戶經理回覆我了，他問我早前有否於網上提出過有關Disney股票處理的操作指令，說來有點印象，那是類似選取收股息時要現金還是實股吧。經理解釋該個操作指令並非這個意思，一般港股多是收息或認股權證的操作，但美股很多時是總公司給予的選項，那次正是Disney向小股東提出以US143贖回他們手上股票，而我的指令是「接受」了。

 

　　因此，Disney於到期自動贖回我手上的股票，並把現金存入戶口。由於這是公司行為而非派息活動，所以匯豐沒有收取任何手續費，於交易記錄亦沒有顯示股票被沽出。整件事，原來是我自己低能，哈哈。

 

　　事後也告知麥加文，他問我會否買回該批股票，尤其執筆之時股價已跌至US131。這就要回到朋友的問題：「應否入市？」

 

　　雖然今次Disney股票套現操作可算是一個意外，但我傾向保留現金水平，不會立即買回股票，或許只會慢慢地每月定時買回一點點吧。原因很簡單，打開電視、youtube，不難感受到今天世界局勢，四個字形容：「亂到七彩」。

 

(iStock)

 

　　全球疫情未止、通脹數字高企、進入加息周期、俄烏開戰、商品價格大升、股市大跌剛開始，此時此刻，未來方向未明，若把投資操作比喻為一場球賽，應該打進攻陣勢？還是防守陣勢呢？

 

　　身邊朋友問應否入市，這可算是一個指標。這位朋友並非滿手股票儲資產的一類人，他算是閒時買些股票賺點外快的一類。當這類人見股市下跌而有興趣，證明他還未識驚，也可推測大眾散戶未到徹底絕望之時，哪何需急於入市呢？

 

　　我傾向部署多一點防守陣勢，把手頭現金水平提高，不急於入市。感覺未來一年，不是攻得叻的球隊會贏，而是守得出色的球隊會得到好成績。若有一天，到身邊朋友進入絕望之時，談到股票就聞風色變，到時才出手也未遲吧。
　

 

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