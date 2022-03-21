  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

21/03/2022

投資者如何面對大跌市

#跌市 #股災 #投資者 #斷章取義
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　剛過去星期六搞了一場youtube live，匯君兄重提曾於4個月前的live分享「資產泡沫下一般投資者如何自處」(見相關影片重溫)，如今加息、戰爭，令大跌市出現，早早提醒算對網友有所交代。大跌市來了，今次於live分享了「投資者如何面對大跌市」，值得把重點節錄出來。

 

正確認知

 

　　若投資者會進行長遠投資，無論是自己的投資操作，或者是強積金戶口，只要於市場上有足夠長時間的參與，一定會遇上大升市與大跌市，因此需要對此等情況有正確認知。大跌市不是指下跌一兩成的那種，而是大跌三分之二的情況，數十載時間總會出現幾次，先作好心理準備，別被市況嚇倒。

 

心理準備

 

　　當大跌市出現時，投資者別被嚇走，亂了陣腳下把有價值的資產沽出。同時，亦別胡亂貪婪，見跌了一輪就急於買入。當兵慌馬亂之時，投資者更需要冷靜，檢視資產價值。此刻對資產作出估值，並非有效「估底」，而是想獲得一個相對效果，令投資者更有信心持貨。

 

(iStock)

 

　　上周二港股大跌，周三所有報紙頭版都把這描述為股災，各專家亦不看好，形容似世界末日。的確，當大跌市出現，全城特別多壞消息同步跑出來。投資者面對不同消息時，應認真過濾與fact check，以免被人牽動情緒。

 

　　舉例，上星期有傳媒指摩根報告評論中概科技股短期已失去投資價值，但看原始資料，其實這是報告內其中一句描述而已。報告內同時提出了10隻中概科技股，基於保守估值，預計至2024年亦能超過倍升回報，只是未來6-12個月不被看好而已，但這卻沒被報導出來。

 

　　何解傳媒斷章取義呢？有機會傳媒沒有細心閱讀整份報告，又或者未夠功力去看懂報告。而最大可能是當時傳媒希望繪劃出一個充斥壞消息的環境，有目的地製作讀物。因此，盡力去找原始資料去驗証會比較有利，就此個案，你可能不認同摩根的報告，但至少看到其原意與背後分析，但單看二手資訊卻未能做到。

 

別被迫抬走

 

　　大跌市需要捱過，但若槓桿太高，技術上不容許你捱過，俗稱「被迫抬走」。孖展當然是一個死穴，另外還有些衍生產品亦可能出事，例如08年的accumulator，或近年的ELN等。一旦被抬出場之後，資產價格事後回升多少也無用。

 

　　其實說到槓桿，即使有否出現跌市，也需要健康地運用。任何時候也別把槓桿水平維持太高或太盡，而且要注意長短債的特性，小心借了「短錢」去買長期資產，每次出事被沒頂的多是這一類槓桿運用者。

 

將會出現的情況

 

　　以上情況的出現，包括充斥著壞消息與槓桿者被斬倉，形成跌勢，增加市場恐慌。市場大戶更會趁機沽空獲利，例如上星期盈富基金(02800)的沽空比率達九成。所有因素加起來，會令跌幅進一步加劇，因而使實際跌幅超越所有理性預期。

 

應對動作

 

　　了解以上情況，大跌市是最好的時機去檢討投資組合，例如做rebalancing。亦可以將一些質素不好的資產換走，再換入質素好的股票，優化組合。尤其要注意，當經濟前景惡化，今天大跌的個股公司，它的盈利能力有機會不覆再，趁機換馬也是合理舉動。

 

總結

 

　　升市時賺多少其實意義不大，跌市時還剩多少才是重點。投資最重要是在於市淡時候的應對，這亦是最需要知識的時候。巴菲特每次大勝也不是在牛市(反而牛市總是大敗給契媽)，而是滿地屍骸之時，他才走出來shopping。

 

相關影片：https://youtu.be/PnVe1SU9vaY


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多財識兼收文章

你可能感興趣

#跌市 #股災 #投資者 #斷章取義

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk