剛過去星期六搞了一場youtube live，匯君兄重提曾於4個月前的live分享「資產泡沫下一般投資者如何自處」(見相關影片重溫)，如今加息、戰爭，令大跌市出現，早早提醒算對網友有所交代。大跌市來了，今次於live分享了「投資者如何面對大跌市」，值得把重點節錄出來。

正確認知

若投資者會進行長遠投資，無論是自己的投資操作，或者是強積金戶口，只要於市場上有足夠長時間的參與，一定會遇上大升市與大跌市，因此需要對此等情況有正確認知。大跌市不是指下跌一兩成的那種，而是大跌三分之二的情況，數十載時間總會出現幾次，先作好心理準備，別被市況嚇倒。

心理準備

當大跌市出現時，投資者別被嚇走，亂了陣腳下把有價值的資產沽出。同時，亦別胡亂貪婪，見跌了一輪就急於買入。當兵慌馬亂之時，投資者更需要冷靜，檢視資產價值。此刻對資產作出估值，並非有效「估底」，而是想獲得一個相對效果，令投資者更有信心持貨。

(iStock)

上周二港股大跌，周三所有報紙頭版都把這描述為股災，各專家亦不看好，形容似世界末日。的確，當大跌市出現，全城特別多壞消息同步跑出來。投資者面對不同消息時，應認真過濾與fact check，以免被人牽動情緒。

舉例，上星期有傳媒指摩根報告評論中概科技股短期已失去投資價值，但看原始資料，其實這是報告內其中一句描述而已。報告內同時提出了10隻中概科技股，基於保守估值，預計至2024年亦能超過倍升回報，只是未來6-12個月不被看好而已，但這卻沒被報導出來。

何解傳媒斷章取義呢？有機會傳媒沒有細心閱讀整份報告，又或者未夠功力去看懂報告。而最大可能是當時傳媒希望繪劃出一個充斥壞消息的環境，有目的地製作讀物。因此，盡力去找原始資料去驗証會比較有利，就此個案，你可能不認同摩根的報告，但至少看到其原意與背後分析，但單看二手資訊卻未能做到。

別被迫抬走

大跌市需要捱過，但若槓桿太高，技術上不容許你捱過，俗稱「被迫抬走」。孖展當然是一個死穴，另外還有些衍生產品亦可能出事，例如08年的accumulator，或近年的ELN等。一旦被抬出場之後，資產價格事後回升多少也無用。

其實說到槓桿，即使有否出現跌市，也需要健康地運用。任何時候也別把槓桿水平維持太高或太盡，而且要注意長短債的特性，小心借了「短錢」去買長期資產，每次出事被沒頂的多是這一類槓桿運用者。

將會出現的情況

以上情況的出現，包括充斥著壞消息與槓桿者被斬倉，形成跌勢，增加市場恐慌。市場大戶更會趁機沽空獲利，例如上星期盈富基金(02800)的沽空比率達九成。所有因素加起來，會令跌幅進一步加劇，因而使實際跌幅超越所有理性預期。

應對動作

了解以上情況，大跌市是最好的時機去檢討投資組合，例如做rebalancing。亦可以將一些質素不好的資產換走，再換入質素好的股票，優化組合。尤其要注意，當經濟前景惡化，今天大跌的個股公司，它的盈利能力有機會不覆再，趁機換馬也是合理舉動。

總結

升市時賺多少其實意義不大，跌市時還剩多少才是重點。投資最重要是在於市淡時候的應對，這亦是最需要知識的時候。巴菲特每次大勝也不是在牛市(反而牛市總是大敗給契媽)，而是滿地屍骸之時，他才走出來shopping。

相關影片：https://youtu.be/PnVe1SU9vaY





