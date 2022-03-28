煤氣大跌，派紅股與否會影響價值？

上星期煤氣(00003)宣布業績，股價單日急跌15%。坊間不少討論其急跌原因，主要由於業績差過預期兼停派紅股。始終公用股給予人的印象也較穩陣，因而此事件影響不少保守派投資者。

煤氣業績後，有網友留言討論：

網友：我在中移動(00941)公布業績後，HKD9.5賣清煤氣，HKD55.5買入中移動。中移動現在派息6成，未來兩年派息比率會增加至7成。管理層似乎對未來的盈利幾有把握。

止凡：HKD9.5，好似煤氣股價低位。

網友：我用中電與港燈的市盈率去類比煤氣，覺得可能會跌到HKD4-5，所以忍痛止蝕。

止凡：蝕本離場？

網友：對，HKD11.4買入，HKD9.5沽出，蝕17%。

止凡：HKD11.4，不算很久之前，那麼當初為何買入？

(資料圖片)

網友：見到煤氣是一位價值投資導師介紹過，教授過如何對它估值，約2021年年中計算過合理值為HKD11.4。當時，我只單純想買一隻大額公用股收息，覺得煤氣價格穩定，應該不會大上大落。

止凡：為何現在覺得它只值HKD4-5？



網友：之前計數的前設是煤氣會派紅股，紅股可以賣出市場有個市場值，現在停了派紅股，前設改變了，因而價值亦改變了。

止凡：派紅股與否會影響價值嗎？不如你看看小弟有關股息的分享。

網友：可能我一知半解吧。我的理解是公司能否維持穩定派息政策，某程度與他的盈利能力有關，所以對盈利預測有導向性。

這個對話頗有趣，亦有點代表性，未知大家能否看見甚麼問題？可自己了解一下，亦可以回看小弟youtube有關股息的影片，數條影片把股息說得明明白白。這裏想先弄清幾個問題。

看其業績，煤氣的主營業務營業稅後溢利較上年度下降5.7%，而計及生產設施等一次性減值部分，總共下降16.5%。香港正經歷的環境，限聚令影響全港食肆的結果，令去年本港煤氣銷量減少1%，這個業績倒退幅度也不算嚴重。始終，煤氣早已壟斷香港燃氣供應業務，盈利能力有所保證。

派股息是實力表現？

另一個致命傷是停派紅股，但我對此原因相當有保留。派現金股息與派實物股息，兩者從現金支出方面是有明顯分別的，實力與否是指其現金支出的能力，反而實物股息的來源主要靠印(今天電子世代連印也不用)，並無實力可言。

煤氣由派紅股改為不派紅股，就令其內在價值由HKD11.4變為HKD4-5，這是不可能的。若市場對派紅股政策有任何動作，這是一個市場錯價，股價因此大跌算是一個難得的市場無效率時機，投資者可以更深入留意一下。

有人提出一個理論，派紅股多寡反映管理層對公司股價前景的預期，每10送1似乎預期內在價值有10%升幅，20送1即5%升幅，如今不派，是否代表0%呢？話說回來，管理層不是神，很難準確預測未來走向。加上，管理層不派紅股，還有不少原因考慮。

作為價值投資者，不應著眼股票派多少紅股這類財技(財技背後的意義則值得研究)，反而更應著眼其盈利能力。例如，倘若4月全港食肆重開，疫情受控後，煤氣的業績能否回復正常呢？然而，要小心一點，煤氣此刻股價，是由正常價變得便宜抵買？還是由超貴變成貴呢？有關其估值的想法，有機會再分享。

相關影片：https://youtube.com/playlist?list=PLNeDHJwo46fm1UGxQ-qdwelTSkkXYLVe0





