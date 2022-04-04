恒生指數 哪個點數比較抵買？

不知大家有否想過一個有趣問題：「18000點與25000點的恒指，哪個比較抵買？」，透過思考這個問題，也許有點得著。

這問題前提是兩個點數的所有背景資料都一樣，包括時間值與內在價值。恒指代表著一籃子藍籌公司，於同一刻，這堆公司都是一樣的，包括所有消息、新聞、政策都一樣。

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四個可能性

可能大家心目中已經有答案，實情是不同人會提出不同答案，按邏輯應該有四個可能性。

1. 18000點比較抵買

2. 25000點比較抵買

3. 兩個都抵買

4. 兩個都不抵買

尾後兩個可能性似乎討論恒指本身是否值得買入，有點離題，先不討論，讓我們集中討論頭兩個可能性。

18000點比較抵買？

正路的價值投資者，多會認為低些的點數比較抵買吧。價格是你所付出的，價值是你所得到的。始終同一件資產，便宜一點更化算，這算是價值投資其中一個核心思想。

有一個值得深思的問題，同一件資產，若值25000點，何解市場會以18000點賣給你呢？尤其現實中，恒指於同一刻不可能出現兩個點數(情況如一些於兩地掛牌的股票)，於不同時刻，內在價值並不可能完全相同，例如中央推出政策前後，價值亦會被一下子改變。因此，有不少人會選擇另一個答案。

25000點比較抵？

現實中，恒指價值每一刻也不同，若被一些因素影響了其前景，價值自然會改變。因此，有人會認為較高點數相對抵買，因為點數反映內在價值以外，還反映市場對它的前景預期，點數越高就代表前景預期越好，當市場上大多數人都覺得前景好，往後上升機會更高。相反，較低點數代表前景不被看好，點數低處未算低，還會再跌，不抵買。

支持這說法還有其他因素，包括市場氣氛與資金取向，與及一些市場行為，例如一些技術性沽盤、蟹貨區、沽壓大小之類。18000點與25000點比較時，25000點會被認為比較穩當，更值博。

靜態與動態考慮

其實還未止，因為有些人會認為單看一個靜態點數並不能評論抵與不抵，需要動態地看這點數之前的勢頭。

18000點，是由25000點跌下來？還是由12000點升上來？

25000點，是由18000點升上來？還是由30000點跌下來？

他們認為指數升跌有動量，只看一個靜態指數而不看勢頭並無意思。

總結

借一個問題，討論各門派思路，未知大家又如何理解呢？