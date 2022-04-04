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04/04/2022

恒生指數 哪個點數比較抵買？

#恒指 #點數 #價值投資
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　不知大家有否想過一個有趣問題：「18000點與25000點的恒指，哪個比較抵買？」，透過思考這個問題，也許有點得著。

 

　　這問題前提是兩個點數的所有背景資料都一樣，包括時間值與內在價值。恒指代表著一籃子藍籌公司，於同一刻，這堆公司都是一樣的，包括所有消息、新聞、政策都一樣。

 

(iStock)

 

四個可能性

 

　　可能大家心目中已經有答案，實情是不同人會提出不同答案，按邏輯應該有四個可能性。

 

　　1. 18000點比較抵買

　　2. 25000點比較抵買

　　3. 兩個都抵買

　　4. 兩個都不抵買

 

　　尾後兩個可能性似乎討論恒指本身是否值得買入，有點離題，先不討論，讓我們集中討論頭兩個可能性。

 

18000點比較抵買？

 

　　正路的價值投資者，多會認為低些的點數比較抵買吧。價格是你所付出的，價值是你所得到的。始終同一件資產，便宜一點更化算，這算是價值投資其中一個核心思想。

 

　　有一個值得深思的問題，同一件資產，若值25000點，何解市場會以18000點賣給你呢？尤其現實中，恒指於同一刻不可能出現兩個點數(情況如一些於兩地掛牌的股票)，於不同時刻，內在價值並不可能完全相同，例如中央推出政策前後，價值亦會被一下子改變。因此，有不少人會選擇另一個答案。

 

25000點比較抵？

 

　　現實中，恒指價值每一刻也不同，若被一些因素影響了其前景，價值自然會改變。因此，有人會認為較高點數相對抵買，因為點數反映內在價值以外，還反映市場對它的前景預期，點數越高就代表前景預期越好，當市場上大多數人都覺得前景好，往後上升機會更高。相反，較低點數代表前景不被看好，點數低處未算低，還會再跌，不抵買。

 

　　支持這說法還有其他因素，包括市場氣氛與資金取向，與及一些市場行為，例如一些技術性沽盤、蟹貨區、沽壓大小之類。18000點與25000點比較時，25000點會被認為比較穩當，更值博。

 

靜態與動態考慮

 

　　其實還未止，因為有些人會認為單看一個靜態點數並不能評論抵與不抵，需要動態地看這點數之前的勢頭。

 

　　18000點，是由25000點跌下來？還是由12000點升上來？

 

　　25000點，是由18000點升上來？還是由30000點跌下來？

 

　　他們認為指數升跌有動量，只看一個靜態指數而不看勢頭並無意思。

 

總結

 

　　借一個問題，討論各門派思路，未知大家又如何理解呢？

 

 

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