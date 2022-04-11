孳息曲線倒掛，經濟衰退指標？

早前出現「孳息曲線倒掛」，引來一陣市場恐慌。匯君於兩周年live就此作出詳述，似乎市場不少人對此有所謬誤。

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恒常孳息率狀態

先說兩句有關「孳息曲線倒掛」的知識。美國國債有不同年期，在正常情況下，較短年期的債息會比較低，因為長年期債券的到期日比較長，要投資者於長一點的時間才能取回本金，所承受的風險與不確定性也比較高，所以債息要提高一點才合理。一般長短年期是指10年期與2年期，10年期債息會比2年期債息率高。

聯儲局公布的息率，特別影響未來一兩年的利率走勢，因而2年期債息特別受其影響。相反，10年期債息水平多受著投資者對中至長期的未來預期，這未必與聯儲局短期加減利率的決定有太大關係。了解長短債息的背景因素後，可再深入討論。

孳息曲線倒掛 成經濟衰退指標？

聯儲局一向有一個長遠的理想諗法，希望讓經濟增長有2%，通脹維持在2%，利率也定為2%，這是很多年的目標。就此方向，長遠預期長債的息率應該為2厘再加「多一點」，這「多一點」就是買債至到期日取回本金期間的不確定性因素，越長債就應該越加「多一點」。

過往經驗孳息曲線，長債息率總是高於短債息率。只不過，短期債券受聯儲局加減利率的決定影響最大(因為最短期)，長短債兩者始終背景不一，過往就發生過數次，長債息率竟然低於短債息率。

往常日子，由於經濟好，聯儲局慢慢加息，長短債慢慢調整，沒有出現倒掛。但當加息至一定程度，到經濟周期中後期，經濟續後有機會開始走下波，一眾債券投資者也預測到聯儲局將會掉頭減息，因而提前調整市場估值令債券反映減息結果，但這市場行為特別影響長債息，因短債息受聯儲局息率政策影響(還未正式減息)，因而出現長債息低於短債息的情況，造成孳息曲線倒掛現象。

按此推論，當出現孳息曲線倒掛現象，數月後出現經濟衰退亦頗合理。

今次不同了

近期孳息曲線倒掛現象出現，但其背景原因與上面討論的卻有所出入。

這兩年來出現了一些極其特殊性的通脹情況，由於近期打仗，加上疫情，令供應鏈受阻，全球運貨成本大升。這些超級通脹情況，只是一時出現的瓶頸，例如人手、貨存、油價等，相信長期下來應能解決。但短期情況總要處理，聯儲局唯有把短期利率加上去，相信年底要加至2-2.5厘。

這次長債息低於短債息的原因正是如此，與經濟衰退等預期並無關係，聯儲局亦未有完成加息周期後把息率掉頭減回下來的動作，因此，過去多次發生的因果關係，於近期並不適用。

總結

分析宏觀數據其中一個好態度，就是別只看見冷冰冰的數字，以為這數字出現就一定會如何。反而應該了解背後的意義與邏輯發展，這對我們有效閱讀形勢更有幫助。

相關影片：https://youtu.be/_luhdvQystw



