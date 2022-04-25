股票大跌，傷亡慘重，應怎樣做？

近期不少股票大跌，部分跌幅驚人的股票更是平日耳熟能詳的趨勢股，踩中地雷的投資者傷亡慘重。中招後，最應該做的並非忙於問人保留還是止蝕，而是檢討。

上周二，Netflix於盤後股價大跌兩三成，翌日開市後再跌，由約USD340跌至約USD210，跌近四成，實在嚇人。有網友誇獎我似諸葛亮，因他本來對從高位急跌至USD340的Netflix有興趣，好彩看過我早前的分享，沒有買入，因而避過一劫。

的確，當日小弟出片討論Netflix最新業績的關鍵位在哪，對它憂心忡忡。主要其支付版稅的開支龐大，這亦是維持其生意的必要支出，算是必需的資本開支，因此自由現金流年年出現負數，這些資本開支年年膨漲，頗不健康。過去問題未算大，主因客戶數字的高速增長，但此客戶上升勢頭停止了，因而令人擔心。

然而，網友要分清楚，我提到的只是生意角度的一點基礎分析而已，並不可能預測股價，更不能諸葛亮式地預測過去一周Netflix的暴跌情況。始終，股價受太多因素所影響。加上，從生意角度分析，就算當刻多麼合理，也只是一個對現狀的合理理解再作點未來預測。

但生意是動態的，Netflix的往後取向與形勢亦會變化萬千，結果往往是意料之外。分析一盤生意，我們看見的，管理層大多數亦能看得見，從而作出一些生意策略上的調整，以解決問題。例如令收入恢復上升動力，或大大減省開支。

所以，從不喜歡認叻。網上不時有KOL指自己早就能預期某股票股價升或跌，投資者要注意別盲目高估自己的能力，忽視了運氣因素，每當贏錢就以為自己英明神武。贏錢也好，輸錢也好，記謹別吹噓，或太沮喪。相反，應著重自己的分析過程，不時檢討。因為當刻分析只屬當刻，世事多變，變幻才是永恒。

早前有年青網友pm指近期股票跌到「懷疑人生」，問我是否真的不害怕。害怕與否，主要是對自己投資項目的信心問題，足夠信心就不會害怕吧。加上，股災還未算正式來臨，即使港股亦然，跌幅也只是一兩成，遠不及股災級別，何解害怕？

追問之下，才知網友主要談到騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)，他的貨頗重，亦傷得重。

騰訊2021年年初高位$750以上，今日約$340，差不多跌了一半。

阿里巴巴2020年年尾高位近$300，今日約$86，跌幅超過七成。

若自高位後任何時間買入，見跌再溝貨，看著勢頭每天繼續向下調，抵買後變得更抵買，如今可能開始擔心、害怕，都算正常。

害怕的話，珍惜這經驗思考幾個問題：

1. 何解昔日股王，輝煌時不在你手，但到落難時總在你手上？

2. 你買入這些股票前，真的做了深入研究嗎？

3. 你看到市場都看不見的價值嗎？

4. 你長遠對你的投資項目仍有信心嗎？

我記得鍾記數月前也買入騰訊與阿里巴巴，可以重溫一下影片有關他的觀點。

相關影片：

https://youtu.be/p93utVEW-_8

https://youtube.com/playlist?list=PLNeDHJwo46fkQmkF22p191iaYIcqPdpBS



