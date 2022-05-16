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16/05/2022

幣災看風雲

#加密貨幣 #虛擬貨幣 #LUNA幣 #比特幣 #穩定幣 #幣災
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　幣災出現成全城熱話。LUNA幣大跌99.9x%，本來與美元掛勾的穩定幣UST亦大跌超過八成，跌至脫勾。風高浪急之際，有交易所把它們停牌，甚至自行強制平倉。事後，我於blog內提出了好幾個問題，希望網友即使「跌傷」也好，做「花生友」也好，把握一個不錯的增進財商機會。

 

談市值

 

　　這裏談一下「市值」這個概念，加密貨幣的市值是總幣量乘以幣價，但這並不代表它的價值，這又是價值與價格的分別，可借機搞清楚。

 

　　例如LUNA幣最高市值達400億美元，不少人以為市值高就代表穩陣。的確，透過這個市值可以進行很多操作，如按幣作孖展借貸之類，但有些概念需要了解清楚。

 

　　市值只是一個最終交易價乘以總幣量，只是一個數字，或持有者的帳面身家。我們聽得太多某富豪身家多少，皆是按他們的持股量市值計算。其實這只是一個最終交易價計算出來的數字，實際情況下，當把這些持股沽售套現時，由於沽售成勢，交易價多會一路路跑下來。好像LUNA幣於24小時內急跌98%，曾經400億美元的帳面值，實質套現出來的金額相信差很遠。

 

　　莊家特別喜歡玩弄市值遊戲，若一支股票被弄至貨源歸邊的話，莊家只需於市場上操作10%內的貨，已經可以影響其市值，即他的帳面身家。例如莊家持有1億股，最新交易價是3毫，身家就是3000萬，只要能做出一個交易價為3元，身家就是3億元。拿著3億元市值作抵押融資借貸，更容易辦。只不過，能否把3億元套現，這才是難度所在，因為一面沽貨套現，交易價難以維持，要一邊沽一邊有「魚」高價接清所有貨，這從來都是財技界莊家「搭棚」的技術所在。

 

論價值

 

　　加密貨幣的市值可以一夜之間消失，它是否就沒有價值呢？要看加密貨幣價值，就要了解一些加密貨幣的底層技術，明白它可以產生多少經濟價值，而且能否被破解摧毀或取代。

 

(shutterstock)

 

　　例如比特幣，一個最早出現的加密貨幣，其幣鏈的進程已成熟至不可逆轉，十多年來每天都被黑客嘗試破解，但終究成為加密貨幣中的美元或黃金地位，所有加密貨幣都與它兌換作計價單位。當然，它創造時的用途主要是去中心化與減省交易成本，這都是它的價值。

 

　　至於近年興起不少穩定幣，聲稱價格與美元掛勾，但未有符合一般金融規則的扎實基礎(如港元需以大量外匯儲備維持聯系匯率)，亦未有經歷十年以上的黑客衝擊，卻標榜能付出超高利息(10厘/20厘)，它們的價值還未站穩，市值就被打上數百億美元的水平，難怪登月任務完成後要返回地球吧。

 

 

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