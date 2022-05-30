YEN大跌 要換爆？

早前日圓大跌，不少香港人兌換日圓，以準備他日到日本旅行之用。身邊有些不懂投資的朋友，亦從不買賣股票債券，但仍懂得開IB戶口(Interative Broker)去兌換日圓，因她知道IB兌換外匯的差價化算。就此現象，其實扯到價值投資處，亦有不少值得討論的地方。

日圓有多便宜？

先看看日圓有多便宜，過去多年，日圓兌港元的匯價衡常地處於約72港元兌1000日圓，日圓曾於2011年尾升至高位，約100港元兌1000日圓。但近月日圓處於低位，只需60港元兌1000日圓，比起長期平均72港元來說，這一下跌掉15%，對於外匯來說，的確是非常大的跌幅。

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加上，這只計及港元兌日圓，其實港元相對美元來說亦算弱勢，長期處於7.85這個弱方兌換保證，這代表若拿美元兌換日本，將更有著數。

還會跌嗎？

日圓大跌主因美國加息，配合美元走強，這算是一個宏觀因素，全球資金也被抽到美元處，差不多所有貨幣與商品相對美元也下跌，連香港政府守著港元這個聯系匯率也頗吃力。

近日回升了一點，續後日圓會見底回升還是繼續跌下去呢？兩方面都有機會。美國加息動作還未完結，強美元可以再強，但又可能反手變弱。本來估市從來都不容易，現處於全球經濟亂局中，估市的難度更高。而國家貨幣之間的匯率，除經濟外，還有政治民生考慮，更複雜。

相信香港人普遍不太理會後市，因為他們總有一天會用得著兌換回來的日圓，就是用作日本旅行購物，若後市日圓再跌，可以再兌換多一點。

價投心態

其實這種心態跟價值投資有點相似。日圓對他們來說，它的價值是到日本購物，代表著一堆日本戰利品。當日圓跌下來，代表這些戰利品變得抵買。而普遍香港人都了解日圓水平，清楚今天匯價低迷，亦不用太著意去預測後市匯價走勢。

這種心態，大家可以代入一下，他們兌換日圓時，可想像其心境是多麼的安樂。但談到儲股票行為，好似變了樣。兌換日圓時不是炒賣，不是買賣，但股票總被看待成買賣，拿來炒賣，總要預測其價格走勢。

以前曾經提到「用股息出雙糧」的儲股票概念，這與兌換日圓的心態差不多。前提是對股票的認識，當大家對自己投資的股票的認識程度，達至對日圓的認識程度，大概會了解其操作是如何合理。

當然，日圓匯價與股票始終是兩回事，股票相對複雜得多，背後是一盤生意，可以一瞬間變質，又會有老千股玩弄財技，投資者要懂分析與估值，所需要的財務知識不少。不過，若能掌握，其實兩者從投資心態上可以很類似。

相關影片：https://youtu.be/YZwWh3cbybY

