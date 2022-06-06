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06/06/2022

新世紀投資要點

#新世紀投資要點 #財經書
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　自上一本著作《由心入錢》出版之後，相隔三年，終於再出版新著作《新世紀投資要點》。數一數，這本著作是小弟寫的第八本財經書，但仍算是處女作，因為這是開設youtube channel以來的第一本財經書。玩youtube真的用了不少時間，所以寫這本書實在不容易。

 

　　在這裏簡單介紹下這本書的內容，主要討論這新時代之下，作為一個投資者，應該如何自處。始終這三兩年以來，香港及世界發生了很多大事，以一本書來個總結及分析也不錯。著作內容分成五個篇章。

 

（片段截圖）

 

1.觀察

 

　　在應對任何事情之前，先要對身處環境作好觀察。現今世代發生著甚麼事情呢？例如2020年Catherine Wood有多風光，同時巴菲特與一眾價值投資派如何被指罵？科技股與加密貨幣爆升情況如何？Howard Marks於最新備忘錄內反思了甚麼呢？這篇章詳細討論這些觀察。

 

2.基礎知識

 

　　要閱讀市場，必需要明白一些詞彙，這篇章解釋一下一些基礎知識。例如利率、市場有效論、倖存者偏差等，網友當然可以就每個詞彙到google搜尋其定義，然而，書中提出的深入討論，或會令大家有更深入了解。

 

3.價投失效玄機

 

　　觀察這三兩年發生的事情，似乎發現傳統價值投資的問題，我嘗試以一個研究價值投資近廿年的投資者的角度，去深入剖析出問題的地方，找出何解趨勢投資者大勝的原因。當深入了解過後，大家可能會明白，把傳統價值投資配對到今個世紀，出問題是多麼的合理。

 

4.高潮中需清醒

 

　　承接著前幾篇章的討論，是否代表找勢頭一定全勝呢？價值投資就定必不再可取呢？這篇章來個反高潮，提醒投資者追求盈利的同時，必需要控制風險。主因這些年勢趨派手風太順，舊經濟股一沉不起，於是不少投資者博盡買新經濟股，忽視風險因素，有點火中取栗。

 

5.調整投資方向

 

　　最後這篇章討論一些比較實質的操作與投資方向，提出經歷這三年所發生的事情之後，應當對投資方向作出怎樣的調整，有哪些類別的股票應該放手，整個布局可以如何部署。

 

　　著作中有不少內容，於這些年間在youtube上曾分享過，但此時此刻把它們理順並編成一部著作，算是一個里程碑。我堅持每本著作也是100%自己執筆，好處是前文後理與編排一定合心意，這本亦然，希望讀者喜歡。

 

　　相關影片：https://youtu.be/ERCFJ30Qx18

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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