綠債(04252)破發事件

政府零售綠色債券(04252)於2022年5月19日在聯交所上市，發行當日價格低於發行價，令投資者帳面虧蝕。綠債破發，坊間有不少討論，相信大家亦知悉此事，借此事也有增進財商的地方。

計算債券價值

發行前，有網上KOL提到投資該批政府綠色債券是穩賺不賠，拍片教路輕鬆一個月內穩賺$1200。其邏輯是過去每次政府發行的ibond，每手1萬元面值，即日都能升三百至五百多元不等，平均每手能賺四百多元，若今次抽中三手，即日沽出便能穩賺1200。

這邏輯有不少問題，首先是對於即日升值的預期，拿過去ibond的經驗套進去作為計算，這並不合理。因為每次ibond的條款都不同，當時的經濟環境亦不同，如通脹、利息等數字也不一樣，過去升了三幾百元，不代表今次亦然。

(趙嘉駿攝)

其實，這些政府發行的債券在估值上是超過1萬元的，每次定價為1萬元，的確有點錯價。作為投資者，應先計算一下投資項目，看看有多少差價。計算的方法不難，只需要用電腦excel或google sheet內的「NPV」公式功能，輸入債券條款內指明的未來債息與本金歸還額，加上選好折現率，即可。

就這次的數字計算，配合香港最新通脹1.6%作為每年折現率，計算出這批綠債內在價值為$10,263，的確比上市價1萬元略高，但未有KOL所指的四百多元溢價。詳細計法，大家可參考小弟的影片。

何解首日大跌？

既然內在價值超過1萬元，何解首日上市會破發呢？答案得簡單，因為價格可升可跌。上面計算出來的是價值，而價格則會按市況變動，並非每時每刻反映價值，這亦是價值投資其中一個核心思維，價值與價格的偏差，市場不是100%有效的例證。

就這批債券來看，上市當刻的價值都頗確定，皆因它由香港政府支持，條款清晰。最不確定的部分，即拿通脹率作為折現率。然而，由於其回報與通脹率掛勾，此不確定性亦消除，可謂死數一條。

相對地，價格則受著太多因素影響：

1. 現處於加息周期，最新美國30年期國債債息超過3厘，而綠債墊底息率只是2.5厘，相比之下並不吸引。

2. 近期投資氣氛並不理想，投資者偏向持有現金，對任何投資項目意欲不大。

3. 由於過去即日沽售獲利的美好經驗，不少人借孖展去抽綠債，上市當日所產生的沽壓不輕，令債價沉底。

總結

輸錢不要緊，若能借這次輸錢經驗，令自己有興趣深究鑽研，增進財商，使自己進步，這也不錯。相信日後不時仍有這類政府ibond，學懂估值計算之後，每次可花5分鐘作個估值，了解後再投資，加油。

相關影片：https://youtu.be/Ro-PqqMRWGk