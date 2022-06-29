中電股價大跌是危是機？

近期中電股價大跌，由5月尾近$80的高位，跌至近日$65，大約一個月跌幅近兩成。此時此刻，這支收息一族的愛股，是否「別人恐慌時貪婪」的時候呢？

大跌原因

中電股價近期急跌的原因有兩個。第一個是有關它於澳洲的投資，因為一些遠期對沖合約，帳面損失72億元。值得留意的是這些損失並無實質現金支出，只是由於這類合約價值升跌需要作盈虧入帳，所以是帳面數字。日後碳價、電價有所變化仍會作出調整。對沖合約本來就是被利用來穩定業務的工具，碳價、電價乃是中電於澳洲投資的風險，作出適當對沖是好事。只要別過份賭單邊，甚至槓桿比例太高，尚算健康。

另一個原因是上星期的元朗、天水圍大停電事件，相信大家於不同媒體都看了電纜橋起火倒塌一刻，事件令數十萬住戶與商戶大停電，當區交通、通訊與緊急服務亦受嚴重影響，相信這事件令中電需調整年報內的99.99%可靠度。印象中，香港這數十年來亦未有發生如此大規模的停電事件。坊間議論紛紛，有的提出陰謀論，有的提出風水學說，有的狂罵政府與中電，所有觀點看來，這次對中電來說絕對不是好事情。

(iStock圖片)

如何化危為機

大家別忘記中電與政府有利潤管制合約，最新准許利潤為8%，代表中電任何投資也比美國國債、政府ibond綠債之類的回報都要高得多。只不過，中電每項大額投資都需要政府批准。類似今次出事的電纜橋，不少專家質疑這多組電纜不應放置於同一條橋之上，多建幾條橋就最好。然而，多些建設，代表多些投資，往後中電就可以提高電費，若不是必須的話，政府未必批准這些投資提案。

今次出事了，中電與港燈可以借此事件全面檢視整個電網，加強所有類似的高風險與瓶頸地方，提出多項投資提案。多些建設，代表多些投資，有助日後提高電價。當這類提案跑到政府處，阻力應該不大，市民亦同意，因為全城見到這場大停車，親身經歷過黑暗之夜，只要能改善情況，即使加電費也要去馬。

價值何在？

本來，一般公司出事，造成損失，股價大跌，投資價值自然大減。但中電並非一般公司，它的盈利能力總能得到保證，就算怎去搞，最終有市民、商戶的電費支持。反而，愈出事，愈借口增大投資額，對提高電費愈有利。若因這件事出現短期股價急跌，隨時是投資好機會。

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相關影片：https://youtu.be/Esdu30cg45I