  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人生財有道Make Money經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點呈分試 你要知基金債券攻略
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

09/02/2022

虎年利是股：中海油中電信

#理財 #中海油 #收息股 #中電信 #高息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，今日是虎年第一次跟大家見面，先祝各位虎年事事順利，龍精虎猛。當然，最重要是身體健康，百毒不侵。

　

　　過年前提到，我的投資策略是以月供投資為主（建立增長組合），但實際上，當我在個別項目上賺了錢，我會沽出這些投資，然後撥去一個收息組合。經過一段時間之後，收息組合的資產，已經大於我的增長組合了。

　

　　過年期間，有姊妹們問我，如果現在想累積收息股，有甚麼好介紹。既然今日是虎年第一次跟大家見面，我就介紹兩隻「利是股」給大家參考吧！

　

　　兩隻都是「中」字頭的股票，而且都是舊經濟股。一隻是中海油（00883），另一隻是中電信（00728）。話明是利是股，大家不要期望可以賺好多，但股息回報卻很吸引。

　

　　先說中海油。該公司早前公布，因為受到美國制裁，令到歐美投資者紛紛沽出該股，股價因而轉弱，未能反映真正價值。因此，未來將有一連串行動支持股價。除了申請回歸內地A股，以擴大投資者基礎外，還會提呈股東大會通過回購股份（減少股數，可提高每股盈利和派息）。

　

　　這還不止，中海油還承諾，未來幾年的派息比率不會少於四成（前幾年在正常情況下大約是五成），而以實際金額計，無論業績如何，2022-2024年的每股派息都不會少於0.7港元（含股息稅）。

　

　　另外，由於2021年是中海油上市20周年，該公司計劃除了末期息之外，2021年還會派特別股息（金額待定）。換句話說，2021年的股息收益肯定超高。

　

　　當然，自從中海油公布了這個超筍方案後，股價已經持續向好，由大概8.5元起步，升至昨日的9.8元左右，已升了一成半，現價的吸引力已經打了折扣，但以這個股價計，息率仍有8厘左右（未扣股息稅），股價應該還有上升空間。

　

　　另一隻推介中電信，其實也是因為優化了派息政策，令到息率變得更吸引，才引起我注意。

　

(shutterstock)

　

　　首先，中電信為了配合回歸A股，計劃分階段大幅提高派息比率至七成（現時只有四成左右），意味她的息率也會大幅上升。另外，她們也會由過去只派末期息，改為中期息加末期息，以滿足收息人士的需要。

　

　　雖然這個消息公布了半年以上，但早期中電信的股價未受到太大刺激。不過，踏入2022年之後，中電信的股價明顯轉強。同樣地，她的股價從2.6元左右起步，升至昨日的3.1元，已升了接近兩成，但她的息率仍有6.5厘左右，吸引力雖然低了，也不及中海油，但仍算高息股。

　

　　而中電信的好處是，她是電信類的股票，即我們所說的公用股，業績比中海油更穩陣，所以，派息也更可靠。

　

　　姊妹們，只要大家都以收息心態視之，我認為，現價買入此兩股也是可以的，希望她們能為大家在虎年帶來一些開心錢。

　

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #中海油 #收息股 #中電信 #高息

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk