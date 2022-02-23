姊妹們，這兩年疫情肆虐，大家可能多了時間在家工作，最終變成在家炒股，也因此，多了所謂的「唱高散貨」投資騙局。當中不少都是由微信群組而起的，而群組的管理人不少都是靚女（準確來說是有個靚女的頭像），所以又稱為「微信女」投資騙局。

早前我在本欄也提過，凡是有錢賺的地方就會有騙局。馬場如是，股場也如是！只不過，馬場的「貼士」肯定信唔過，因為多人去買一匹馬，賠率就會下跌，即使真的跑出，也會分少很多。

因此，如果你有必贏貼士，是不應該跟人「分享」的。如果願意跟人「分享」，這些「貼士」準極有限，再加上跑馬的變數和意外機會很大，所以根本不值得相信。而提供貼士的人，主要收入可能就是收妳的「貼士費」！

至於股場的貼士又如何？股票跟跑馬不同，因為愈多人去買一隻股，股價就會上升，可以是雙贏的，所以，把自己的股票「貼士」跟人「分享」，似乎又說得過去。

不過，我想在本欄再提醒一下，雖然股票不是「零和遊戲」（即是有人賺錢就必定有人輸錢），而是可以「雙贏」，但問題是，如果個別股票的交投量小，又或者所謂的細價股，只要多人買，股價就容易升。但當升到某個水位時，有心人如果突然「散水」，不明所以的投資者就可以輸得不明不白。

要分辨是否投資騙局，其中一個指標就是那些貼士是甚麼股票。如果是市值細的股票，只要能吸引一批散戶入市，其實也足以推高股價。因此，如果妳參加了炒股群組，她們給妳的貼士是炒一些細價股或市值細的股票，妳就要小心了。

姊妺們，我幾乎可以肯定，「炒股群組」不會建議妳買一些大藍籌，因為這些大藍籌的市值龐大，要「唱高」她們的股價，成本十分高，不能唱高，又何來散貨？！

(iStock)

我在本欄提過，早前我突然收到一個股票投資群組的訊息。初時我也嘗試留在群組，看看她們的投資策略。這個群組十分活躍，每日都有很多信息，當中的群組主持正正就是一位小姐，「團友」都稱她是老師（可能是自己人）。她自詡有一套投資股票的策略和入市準則，群組內的朋友都向她發問。

開始的時候，她只是宏觀地講述自己的投資策略，沒有具體的股票介紹。後來有人問她到底買甚麼股票時，她只籠統地說了一些，但說到具體的入市價位時，她就說要私聊了。

由於我沒有太多時間去跟進這些策略和貼士，也從來沒有回應，不知怎的，我突然再收不到這個群組的訊息，到底是我被剔出，還是這個群組已經解散，我也弄不清了，反正沒有了這個群組，我也樂得清靜。

每次當警方搗破上述的「唱高散貨」群組時，我都想起這件事。我也想藉此再提醒一下姊妹們，幾乎任何賺錢貼士都不可信，因為世界上有太多「騙局」了，共勉之！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

