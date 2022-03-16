內地理財產品欠透明度

姊妹們，近日股市狂瀉，妳是否會覺得，一些穩穩陣陣，每年有4-5%回報的保守產品更可愛呢？！

正如我在上日的文章中提到，粵港澳大灣區的「跨境理財通」，已於去年9月正式開通，未來港人可以透過這個機制，買到很多內地的理財產品，這些理財產品很多都標榜穩陣，回報也是4-5%呢！

最近我跟一位在內地工作的姊妹談起內地理財產品時，她告訴我一次不快的經歷。

「2020年底時，我經一家香港銀行的內地分支行，購買了一份信託產品，年期半年，即半年後就可以取回本金連回報。根據介紹，該信託的年回報率大約5厘多一點。雖然不是保證，但我心想，這個回報率又不是太高，風險高極有限！況且，年期也不長，出事的機率也不高吧。還有的是，作為中介的香港銀行客戶經理大力推介，並說底層資產很安全，收益有保證。最後我便買入了一份300萬元的合約（最低金額）！誰不知，該份信託合約到期時不能兌付，並強行替我們延期了半年。」我的姊妹Tammy告訴我，她買內地理財產品的經過。

「咦，原來可以強行延期的嗎？」

「我也不知道，但他們就是這樣做。」

「有向發行的銀行和中介投訴嗎？」

「當然有，我們向發行的銀行查詢不能兌付的原因，又要求他們公開這些信託底層的資產，但都得不到合理回應，我們最終集合了一大批苦主，向內地銀保監申訴。經他們調查後，認為合約有寫明可以自動延期，我們不得異議。但也認為發行人沒有按照規定，將信託合約滲入了高風險資產，跟原來的投資策略不符。另外又確認，中介銀行的客戶經理透過微信群組向我們推銷時，確實誇大了底層資產的安全性和回報。」

「那麼有沒有得到賠償？」

「沒有！現在要再等半年，不知道是否半年又半年，也不知道是否可以取回本金！」Tammy說起來仍感到十分無奈。

姊妹們，由於「跨境理財通」的推出，我們是時候瞭解內地理財產品的特點了。我認為，內地理財產品的最大問題是欠缺透明度，因為很多都籠統地稱為「理財產品」或「信託產品」。







（iStock）

但其實，一些非保本的理財產品，本質上可能跟當年雷曼兄弟發行的「迷你債券」差不多，因為當中的債務可能包括一些質素參差的貸款。

但說實在，雷曼兄弟把一些債務重新包裝，並且拆細出售是投資銀行由來已久的做法。問題只是，她們有沒有清楚說明這些債務本身的風險。

但諷刺的是，雷曼事件最終演變成「災難」，又不是背後的資產出問題，而是作為擔保方的發行人，即雷曼兄弟倒閉而已！從雷曼事件汲取的教訓是，買這類產品牽涉兩個主要風險，一是信貸風險，即是實際的貸款方會否「賴帳」，第二就是發行人的風險。

早前內地的恒大財富產品就是作為發行人的恒大，未能擔保或兌付這些到期的理財產品。

我曾經看過一些內地銀行銷售非保本理財產品的單張，當中有以下的風險提示：「本理財計劃是高風險投資產品，你的本金可能會因市場變動而蒙受重大損失，你應充分認識投資風險，謹慎投資。」

我認為，如果有這種警告字眼是可以接受的。但當然，如果真的這樣寫，相信很多人都不會買。

姊妹們，為了保障自己的利益，購買這些理財或信託產品之前，妳必須要問，或自己查看，到底這些「貸款」是誰借的？他們的信用評級如何？負責包裝和出售這些「貸款」的又是誰？是否就是你開戶的銀行等等？

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au