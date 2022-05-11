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11/05/2022

身上的每道傷疤

#理財 #李慧詩 #自傳 #身上的每道傷疤 #運動員
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，今日標題所說的《身上的每道傷疤》，不是指大家的投資，而是我們血肉之軀上的「傷疤」。不過，我不是說自己的傷疤，而是說世界冠軍，牛下女車神李慧詩的傷疤。

 

　　剛過去的長假期，我看了李慧詩的自傳《身上的每道傷疤》，深深感受到，作為一位職業運動員，也是一位世界級運動員（我還要不要強調她是女性運動員呢？！），那種堅毅和不屈不撓的精神，實在令人肅然起敬。

 

 

　　當我看到書名已經有馬上追看的衝動，因為作為運動員，受傷在所難免，而作為世界級的運動員，到底要忍受多少次傷患，身上留下多少傷疤，才可成就一面又一面的獎牌？

 

　　當我看過目錄之後，更馬上被牽動著，不禁一口氣地看完。

 

　　這本書的5個章節，全部都用我們身體上的器官或部位命名，包括：手之倔強、腳之努力、軀幹之無奈、臉之勇氣和心之恐懼。我就是被這些標題感動了，不知不覺地墮進李慧詩的單車世界，一邊看的時候，一幕又一幕她比賽和得獎的畫面躍然紙上。

 

　　看這本書還有另一得著，就是每個章節之後都有一些關於單車或單車比賽的冷知識，例如甚麼是凱林賽、爭先賽，以及甚麼是彩虹戰衣等等。即是說，看這本書，除了在看一位世界級單車運動員的奮鬥經過之外，也學到很多單車和單車比賽的知識，實在是雙重得著。

 

　　我自己不是運動員，但卻喜歡踩單車，所以，看著這本講述單車運動員奮鬥經過的書，倍覺津津有味。

 

　　不過，姊妹們，即使妳不是運動員，也不太喜歡踩單車，但看這本李慧詩的自傳，也必定可以很投入，因為她真的好像一位鄰家小女孩，在向妳細訴自己的成長故事，不但有血，也有淚，更有怨，也有恨，總之是個由血淚編織的奮鬥故事。

 

　　即使妳不可能成為世界級運動員，但她的奮鬥故事，仍然可以感動每個香港人，因為她是土生土長的牛下女車神。

 

　　值得一提的是，書中第五個章節是講述她和單車隊總教練沈金康的師徒關係，某程度來說，也是李慧詩跟沈金康的一段恩怨情仇。

 

　　另外，她在這個章節也提到另一位恩師普林俊教練。只可惜，普教練因心臟病而英年早逝，對李慧詩的打擊很大。當她在去年東奧再奪獎牌之後，她寫了一封信給普教練，傾吐她這兩年間的心路歷程，讀來令人心酸。

 

　　但最為我們姊妹們感興趣的，當然是最後一節關於李慧詩的感情生活。在這本書的最後一節，她就隱晦地述說她的幾段情緣。

 

　　「這些年，我在單車場上得到一個又一個殊榮，我的愛情難免成為犧牲品。愛的能力並非與生俱來，維持關係是需要學習的，跟保持運動能力一樣，要找到對的人，用對的方法，付出和收穫才會成正比。無奈的是，我只能擠出僅有的時間和心思去學習如何與人相處，導致關係破裂。若以愛情來衡量一生的成就，我肯定是一敗塗地。」

 

　　以上是李慧詩對自己感情生活的總結，是不是很無奈呢！？

 

　　我誠意推薦大家去看李慧詩這本書，因為她的成就再一次證明，香港運動員真的不是垃圾。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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