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18/05/2022

買股票等於賭博？

#理財 #股神 #美股 #巴菲特 #賭博 #巴郡股東會
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，如果提到長線投資，提到Buy And Hold的投資策略，妳會想起哪位投資大師？我相信，對大部分小投資者來說，股神巴菲特應該是妳的答案吧！

 

　　對的，股神巴菲特就是以長線投資馳名中外兼遠近，但他老人家已經91歲了，而他的副手兼拍檔芒格（Charlie Munger）更已98歲高齡。我的感覺是，近年傳媒對於股神和他拍檔的報導已經不再那麼熱情。

 

　　我估計，其中一個原因是，傳媒和廣大投資者開始懷疑股神這種Buy And Hold，即買入後長期持有的投資策略，是否適用於今時今日的市場環境。

 

　　這個問題其實很重要，也很有趣兼十分微妙，值得探討一下。

 

　　本月初，巴菲持的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）舉行一年一度的股東大會。由於疫情影響，這是巴郡兩年來第一次的實體股東大會。

 

　　過去，傳媒都熱衷報導股神主持的股東會，但今年我翻看網上和實體財經新聞時，發覺只有寥寥數間傳媒機構有報導這個股東會的內容。

 

　　這就更令我感到，傳媒已經不太重視股神了，也對他的投資方法感到失望。君不見，我們持有一隻股票愈久，本來賺的錢會很快化為烏有，最後更由賺變蝕。

 

　　姊妹們，如果我用阿里巴巴(09988)做例子，妳應該會認同吧！對於股神的投資策略是否仍奏效，稍後我再跟大家討論，我想先引述股神和他的拍檔芒格在今次股東大會上，對於美股成為賭場的批評。

 

(iStock)

 

　　「華爾街正將美股變為『賭場』，讓一般投資者過早使用金融衍生產品，只為押注股價變動。」巴菲特說。

 

　　「過去兩年，美國股市動盪如同賭場，投資者將錢全數投入股票，還傾向押注期權投機，而非真正考慮長期投資。華爾街抓住從資本主義枱面掉下的麵包碎屑賺錢，相較常規投資，他們依靠投資者賭博所賺的錢更多。」芒格說。

 

　　「美國大型企業早已成為投機『籌碼』，不再是長期投資者經過謹慎調研後選定的投資對象。華爾街設定便利的短期期權系統，讓沒有任何經驗的投資者也可以頻繁操作。這只會導致顧問鼓勵投資者買賣期權，而非關注實業資產，最終釀成市場混亂。」巴菲特說。

 

　　「疫情期間，電腦系統憑藉運算法則交易，市場充斥不懂股票的人。有些交易者對股市一無所知，卻得到更不了解股票的投資顧問給出建議。這種情況不可思議且瘋狂。任何明智的國家都不希望看到這樣的結果，為甚麼要讓你國家的股票在賭場交易？」芒格狠批這個現象。

 

　　明顯地，股神和他的拍檔不認同近年華爾街的投資銀行，發行大量衍生工具，某程度鼓勵投資者以賭博心態去投資股票。也因為市場充斥大量衍生具，導致股市或個別股票的股價經常大幅波動，令到投資者感到買股票賺錢愈來愈困難。

 

　　除了股神形容，股市是一個賭局外，更有人形容，股市是一個騙局。

 

　　姊妹們，妳是否也有同感呢？大家不如消化一下股神和芒格的評論，下次再跟大家分析和分享我的看法。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

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