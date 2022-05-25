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25/05/2022

成熟股場也算賭場？

#理財 #對沖 #賭場 #衍生工具
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，上日提到，股神巴菲特（Warren Buffett）和他的副手芒格（Charlie Munger），嚴厲批評美國華爾街把美股變成賭場，原因是美國的投資銀行發行了大量衍生工具，投資者買入這些產品，目的只是賭短期升跌，而不是著眼長線升值和股息回報。

 

　　姊妹們，如果妳問我，我在某程度上是同意這兩大的「長老」看法，但又不得不承認，這是現實世界必然存在的情況，甚至是成熟股市的必然現象。

 

　　此話何解？讓我告訴大家一些投資市場的基本概念吧！

 

　　兩大長老針對的衍生工具，緣起其實是用來對沖持有股票的風險。

 

　　大家要明白，專業投資者手上的持貨不是我們十萬八萬，或最多幾十萬那種，而是幾千萬，甚至幾億之數呢！假設大家都看淡後市，認為短期內會下跌，我們這類小投資者，當然可以馬上沽貨離場。

 

　　但試想想，妳手上持有數以十億計的股票，又怎可以輕易全部出貨？就算可以出，價錢也可能給自己愈沽愈低。因此，妳能做的，就是沽小量貨，或把波幅大的股票，轉去較穩陣的公用股，希望減低波幅。但這仍然要冒下跌的風險，只不過，風險低了少許而已！

 

　　但如果有衍生工具就不同了。這些大戶可以用小量資金（只需付按金就可以買到衍生工具）買入「看淡」的工具，去對沖手上的股票持貨。即是說，如果後市真的下跌，大戶手上的持貨蝕了錢，但意味著衍生工具會賺錢。如果做到完全對沖（Fully Hedge），即是大戶手上的持貨價值沒有變化。

 

　　同樣地，如果大戶看錯了，大市不跌反升，便等於手上的股票賺了錢，這時的衍生工具當然要蝕錢，但兩者互相抵銷了。唯一不利的情境只有大市牛皮，股票現貨沒賺錢，但就蝕了衍生工具的按金（牛皮市會蝕時間值）。但這個損失都有限，而且是可以預計，不像股市大跌那樣難以控制嘛！

 

　　好了，另一問題來了。在衍生工具的世界裏，有人看淡，就必須有人看好，才可以完成交易，所以，我們形容，衍生工具是「零和遊戲」，即是有人賺了1元，就代表有人輸了1元。

 

　　但如果大家都是為了對沖才買衍生工具，恐怕不易達成交易呢！因為大部分大戶都可能看淡後市的，那麼，如何找對手接妳的看淡盤呢？答案是「投機者」。

 

（iStock）

 

　　投機者手上沒有任何持倉，他們純粹為了看好後市才入市承接對手的看淡盤，所以，他們真的是「賭徒」。只要有大量這類投機者，衍生工具市場才夠「深度」。在足夠深度的市場中，應該會存在大量長老所指的「賭徒」。

 

　　但正正因為這大量賭徒的存在，機構投資者才夠膽在這個市場持有大量現貨股票呢，因為他們可以安心做到「對沖」。

 

　　姊妹們，明白了衍生工具市場的價值後，大家對股場變賭場的現實是否有更深的體會呢！我明白兩大長老的關注點，也明白衍生工具確實會加大股票現貨的波幅，但這兩位長老其實也是得益者，因為就在別人「恐懼」的時候，他們可以印印腳入市買平貨呢！

 

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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