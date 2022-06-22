女股神也愛小鵬(09868)

姊妹們，上日提到，兩位股神，包括家喻戶曉的巴菲特，以及近年冒起的Catherine Wood，可能是英雄所見略同，都持有電動車生產商比亞迪（01211）。只不過，兩者的成本價就有天淵之別。

巴菲特持有的比亞迪，是2008年買入的，成本價只是8元，目前已賺近40倍，而且一直持有，一股也未減過，絕對可以說是識於微時。但Catherine Wood則是近幾年才買入比亞迪，現時的賺幅可能只有一倍左右。

而且，Catherine Wood的持股，無論任何一隻股票，都會買買賣賣的。雖然她一直持有比亞迪，但其實，過去一年，她是減持了比亞迪的。

不過，我發現，她除了喜歡比亞迪之外，自去年起也「愛」上小鵬。準確來說，她是愛上小鵬汽車(09868)。

女股神也「愛」上小鵬汽車(圖)。 (林雯婕攝)

正如我早前說過，Catherine Wood是以持有電動車名牌Tesla而打響名堂的，因為幾年前當Tesla仍在初創階段時，Catherine Wood已經十分看好它，即使Tesla遇到經營困難也不離不棄，因為她相信，創辦人馬斯克有顛覆汽車行業的能力。暫時來說，Catherine Wood的眼光也是不錯的。

而且，我發覺，Catherine Wood是特別看好電動車行業的，所以，她旗下一隻ETF，就用了「自動化技術和機械人」為主題，而Tesla自然是該ETF內的最大持股，到目前為止都不變。

不過，值得一提的是，Tesla在女股神心目中的地位已經有些改變。大約一年前，她管理的6隻核心ETFs中，幾乎隻隻都有Tesla的踪影，甚至都是最大持股。但最近我翻看她的ETFs資料時，發覺Tesla的影子減少了。整體來說，Catherine Wood是減持了Tesla的。

回說比亞迪。我指Catherine Wood也持有比亞迪，正正就是在這隻「自動化」基金中持有的。而除了比亞迪之外，這隻ETF也持有小鵬汽車。

如果論持股比重，兩者不相伯仲，都是2.4%左右，分別佔13和14位（6月21日的持股資料）。而Tesla則是該ETF中的最大持股，佔比9.12%。

我比較過資料後確認，Catherine Wood是在過去一年才買入小鵬的。在港上市的汽車新勢力中，有所謂的「蔚小理」，即蔚來汽車(09866)、小鵬汽車(09868)和理想汽車(02015)，但Catherine Wood偏愛小鵬。

在內地的汽車市場中，可以分成三大類，一是傳統的汽車生產商，以國營的車廠為主，例如東風(00489)、廣汽(02238)和北汽(01958)等等；第二類是民營的汽車生產商，例如吉利(00175)、比亞迪和長城汽車(02333)等等，她們的經營相對靈活，很早已經部署電動車，甚至智能汽車，比亞迪更早於20年前已經研發電動車。

至於第三類，就是近年才成立的汽車集團，她們一開始已經集中電動車，或至少是混合動力的，「蔚小理」就是最典型的代表，也是較成功的三家。

由此可見，Catherine Wood也看好這批內地的汽車新勢力，可能因為這些新興公司確實有機會和能力顛覆內地的汽車市場，因此，她就在三者之中押注了小鵬吧！

姊妹們，除了比亞迪之外，妳也持有小鵬嗎？

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au



