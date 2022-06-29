女股神只揸3隻中資股

姊妹們，過去一星期，汽車股是最亮麗的板塊之一。而我也在上周的文章中提到，女股神Catherine Wood除了持有比亞迪（01211）之外，還持有另一隻汽車新勢力小鵬汽車（09868-W），某程度反映女股神是偏愛電動車股的。

這也不難理解，因為她正是電動車之王Tesla的超級粉絲，某程度也是因為持有Tesla而聲名大噪。不過，我在上日的文章中已經指出，她應該在最近一年起，逐步減持Tesla，因為在最新的持股資料中，只有自動化主題的ETF，Tesla是最大持股。在其他ETFs中，Tesla都不是最大持股，有些甚至完全沒有出現。

我因為整理這些資料去寫近期的文章，也發現了一些有用的資料，想再跟大家分享一下。

首先，我在上周整理資料時（6月21日的持股資料）提到，在自動化ETF中，比亞迪和小鵬的持股比重是不相伯仲的（兩者都是2.4%左右，前者佔13位而後者佔14位），但昨日（6月28日）的情況已經有變，小鵬的持股比重已經超越比亞迪，持名由14位升至第10位，反而比亞迪由13位跌落14位，而股數上，確實是小鵬增加了，比亞迪減少了。

我翻看股價變化的資料，發覺以6月份的升幅比較，確實是小鵬優於比亞迪。截至昨日為止，小鵬升了四成六，而比亞迪只升一成九，反映投資者更愛汽車新勢力呢！

不過，在自動化ETF之，女股神仍然最鍾情Tesla，近周仍然有增持，令該股穩守最大持股地位，佔比更由9.12%增至9.8%。

另外，大家最關心的，當然是女股神對於中資科技股的看法。去年初的時候，女股神仍然十分看好中資科技股，當時她持有的中資股數目，大大話話都有10隻以外，由最大型的騰訊（00700）、阿里巴巴（09988-SW）、京東（09618-SW）、美團（03690-W）之外，還有二、三線的百度（09888-SW）、平安好醫生（01810）、眾安在綫（06060）和移卡（09923）等等。

但在最新的持股資料中，可以說減得八八九九了，除了剛才提到的比亞迪和小鵬之外，就只有京東物流（02618）能獲得女股神垂青，連幾個月前她仍有增持的京東也清倉了。

當然，我要補充的是，整體來說，女股神現在的ETFs，持股數目是比一年前為少，現在普遍持有30多隻，最多的基因主題，也不過49隻。但一年前很多都持有40-50隻以上股票的，最多的基因主題，當時是60隻呢，反映她開始以較集中的方式持股，摒棄漁翁撒網的方式。

回說中資股的變化，她在早前也表示過，由於內地加強監管互聯網平台企業，對這類股票的中短線前景不樂觀，所以減持也是很正常的，但想不到她是頗有決心兼「狠心」，所有早期買入的中資科技股都幾乎被她「清倉」。

另外，雖然女股神的投資策略是「顛覆性創新」，理論上只有新經濟股才會合她的胃口，但其實也不盡然，在她幾隻ETFs中，也有少許舊經濟股的影子，例如Caterpillar, Pfizer, Lockheed Martin等等。也許，在女股神的心目中，這幾隻大型舊經濟股是最能與時並進，具有「顛覆性創新」的能力，大家不妨留意下呢！

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