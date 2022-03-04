分散投資 美國市場不可少

本欄開張的時候，我推介了一隻可以派息7厘的基金，該基金名叫安聯收益及增長基金，我上次也解構過該基金的「三合一」特點，即股票、企業債和企業可換股債券各佔三分之一。

但該基金是買美國市場的，過去10年，即金融海嘯後，雖然有不少分析都看淡美國，因為美國採取量化寛鬆的貨幣政策，透過印銀紙向市場買債，變相注資市場，但同時也擴大了聯儲局的資產負債表（只是擴大了資產負債表的金額，不是增加負債），令人擔心會造成資產泡沫。

但現實上，過去10年，環球市場之中，表現最好的，肯定非美國莫屬。正因如此，這隻以美國為投資對象的基金，表現出色自然不難理解。但這一刻，美國已在高位，雖然在俄烏開戰的陰霾下，美股已從高位滑落，但後市仍然有可能再跌。那麼，這一刻，還值得買這隻美股的收息基金嗎？

這類預測後市的問題從來都不易答，即使答了也未必準。因此，我一向認為，最好的應對策略就是利用一些機制去應對。但關於機制的問題，留待下次跟大家分享，今次先集中談談「美國市場還值得買嗎？」的問題。

其實，與其說我們在買美國市場，不如說我們是買全球最頂尖的科技公司。正如我在上日的文章中指出，該基金主力買大型科技股，例如蘋果、Alphabet和Amazon等等！這些公司的市場不限於美國，簡單來說，她們都是跨國公司，只不過總部在美國而已！

(iStock)

但接下來你也可能會質疑，這些股票都已經升了不少，現在才買會不會太遲？如果是這樣問的話，重點應該是股價有可能會調整呢！我當然不敢保證，這些股票的股價會否調整，尤其是借打仗或加息，但我想指出，買基金始終應該著眼長線。如果是長線的話，就應該看基本因素，只要基本因素不變，這些公司的股價仍然有上升機會。

我同意，如果選一些歷史較短，股價沒有大升的科技股，升值潛力當然有機大一點，但我想指出，這隻基金正正是買有實力的大型科技公司，所以才會提供穩定回報。如果她是買二三線的科技股，上升潛力當然有，但同樣有機會大跌。波幅太大的基金，不太適宜作為派息基金呢！

如果基金經理看好某些二三線的科技股，他可以透過可換股債券來間接持有，這樣就可以做到進可攻，退可守的地步。上次已經跟大家分享過，安聯收益及增長基金曾經買入Tesla的可換股債券，收穫也不少呢！

我個人認為，買基金的最大好處就是分散風險，讓你有機會以低門檻涉足海外市場。而要分散投資海外，美國市場是必不可少的，因為美國的科技最先進，擁有最多超大型，具實力的跨國公司。只要這些公司的管治優良，又能夠與時並進，為客戶提供適時的產品和服務，股價仍然可以穩定地上升的。

當然，即使如此，我也不能保證買入之後，基金價格不會有短期波動，那麼，我們可以怎樣透過一些機制，去減低這些風險呢？下次再續。

