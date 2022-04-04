基金管理的「兩條路線」之爭

在基金管理的市場，一直以來都有「兩條路線」之爭，那就是主動管理基金與被動管理基金的「鬥爭」。

簡單來說，主動式管理的基金，基金經理是自己選股，他有責任跑贏大市指標（每隻主動式管理的基金，都會挑選一個基準指數作為比對），甚至跑贏同一組別的基金，這才顯得基金經理的能力。

(CNS)

而被動式管理的基金，十居其九都是指數基金（Index Fund），即是追踪某一個指數的基金。而很多時，這些基金都會在交易所掛牌買賣，故又稱為交易所買賣基金（Exchange Traded Fund，簡稱ETFs）。

被動式管理的基金，基金經理不用自己選股，他的責任就是想方法去追踪這隻指數的表現！他們可以用複製，即跟足指數成分股去買賣（實物ETF）或合成的方法，即透過衍生工具間接持有指數成分股。兩者的優劣我不深入詳談了，有興趣的讀者可以自行上網找資料。

回說兩條路線之爭。其實，這個問題涉及一個很核心的投資問題，那就是，到底投資者，這裏當然是指專業投資者，能否賺取高於指數的回報？！

被動派當然認為不可能，因為他們相信，投資市場是高效的，所有消息短期內都會在股價中反映，因此，買一個有代表性的指數已經足夠。

主動派當然不同意，並認為，投資市場不是那麼有效率，投資者仍然可以透過精明的選股，賺取高於大市指數的表現！

據我瞭解，近年以ETF為號召的被動管理基金大行其道，深受投資者歡迎，尤其是保守的投資者，又或者投資初哥，其中一個原因是ETF的收費比主動管理的基金便宜。

簡單來說，ETF的基金開支比率（基金管理費是其中一種收費，其他還有託管費和核數等等的費用），可以低至0.1%，大家耳熟能詳的盈富基金（02800）就是追踪恒生指數的ETF，她的收費就是這麼低；至於其他ETFs，有些可能是0.3-0.5%之間。

最近兩年紅透半邊天的女股神Catherine Wood管理的幾隻ETFs，基金開支比率已經算貴，但都不過0.75%，總括來說都是1%之下。但主動管理的基金，單是基金管理費也要1.75%，有些還超過2%。所謂小數怕長計，因此，很多小投資者都寧願買ETFs。

對於這「兩條路線」之爭，我的看法是，關鍵不在於收費多少，如果只要基金表現持續優於另一隻1%，就已經跑贏ETFs了。所以，收費不應該是主要考慮，表現才最重要。

另外，你到底選哪隻ETF也很重要，下次我會用盈富基金和女股神管理的幾隻ETFs來說明這個問題。



