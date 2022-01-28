28/01/2022
美國即將加息 股債市場齊積弱 鄭廣復、李紹權聯手教路虎年資產配置策略！
主持／嘉賓：
米亞資本顧問行政總裁 李紹權
經濟通資深市場分析師 鄭廣復
美國即將踏入加息周期，拖累全球主要股市急跌，債市表現更差。踏入虎年，投資者應如何配置資產，把握加息周期和經濟復甦的機遇？大宗商品如金、石油等價格，近期受烏克蘭地緣政治風險升溫而造好，現價部署值博率如何？
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