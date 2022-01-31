31/01/2022
【虎進金來】林sir、比比同場大派4隻利是股 虎年可否紅盤高開 車股繼續當道？
嘉賓：
國農證券董事總經理 林家亨
光大證券國際財富管理策略師 溫傑
牛年最後一日港股食返個尾糊，恒指反幅抽升約300點！預計虎年首交易日可否紅盤高開？林Sir同比比上個月喺大除夕同台亮相大獲好評，今次農曆除夕再次同大家送舊迎新，大派利是股！祝大家虎年「虎進金來」，虎虎生威！
影片網址：https://youtu.be/NRM1OflNktY?t=50
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