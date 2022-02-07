龐寶林：香港ESG發展與時俱進　監管、教育同樣重要！

嘉賓：東驥基金管理董事總經理 龐寶林

近年全球疫情、氣候暖化問題轉趨嚴峻，市場愈來愈重視企業在ESG（環保、社會企業責任及企業管治）的發展。香港近年積極發展綠色債券、提升ESG監管要求，務求追上全球發展步伐。關注ESG多年嘅東驥基金管理董事總經理龐寶林（Paul）就話，香港ESG發展目前仍處於起步階段，未來需四管齊下加強行業發展，仲睇好未來有能力領導全球！

影片網址：https://youtu.be/oN2iUTWozyw?t=448

►把時間軸拉到07:27開始 — 香港ESG發展

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