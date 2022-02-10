【投資精叻點】騰訊績前部署必睇　詳解阿里巴巴註冊ADS影響！點解小米有好消息都升唔起？拆解瑞聲落後之謎！

嘉賓：CFO講年報作者、執業會計師 Benny

騰訊(00700)最新公布下月23日公布全年業績，Benny今日同大家透過上季業績，展望未來，公布全年業績前部署必睇！仲會詳解阿里巴巴註冊ADS影響。小米(01810) 董事長雷軍之前豪言「三年做世一」，最新目標三年內拿下國產高端手機市場份額第一，點解咁多好消息對股價刺激作用咁細？原來業績有啟示！Benny仲會同大家分析舜宇(02382)同瑞聲(02018)，話你知瑞聲落後之謎！

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