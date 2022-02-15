林嘉麒拆解多個基金上季持倉！新能源車股最壞時間過去未？分析平保急跌之謎！

嘉賓：獨立股評人 林嘉麒

橋水基金、高瓴旗下等基金公布上年第四季嘅持倉情況，留意到佢地對中概科技股嘅取態各有不同，對散戶嘅參考作用有幾大？新能源車股半日反彈勢頸頭較明顯，比亞迪(01211)、小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)漲逾2%，行業最壞時間過去未？內房再傳出壞消息，內險股顯著回吐，平保(02318)半日跌逾3%，最新形勢點判斷？



影片網址：https://youtu.be/ZBMuZIhQx6k?t=37

►把時間軸拉到00:37開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

更多【hot talk 1點鐘】精彩內容：

市場最熱點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/wealth/hottalkmarket

全城聚焦點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/internationalaffairs/hottalkcity

財玄廣進點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/wealth/hottalkfengshui

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！