  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Make Money經濟不停學親子理財馬壇．誌趣呈分試 你要知基金債券攻略
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

18/02/2022

溫傑：濠賭股績前先食胡？香港首隻元宇宙ETF將面世　 比比醒你部署TIPS！

#hot talk 1點鐘 #濠賭股 #金沙 #業績 #元宇宙 #南方東英元宇宙概念ETF #港股 #分析 #光大證券國際 #溫傑
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　多隻濠賭股即將公布業績，金沙(01928) 今日率先打頭陣！綜合彭博預測，金沙上季收入增長不俗；加上多間大行唱好澳門2月賭收理想，股價反映哂未？績前洗唔洗食咗胡先？香港首隻元宇宙概念ETF－南方東英元宇宙概念ETF(03034)下星期一（21日）上市，投資時有咩風險要注意？

 

 

影片網址：https://youtu.be/wECKBZruF4A?t=45

 

►把時間軸拉到00:45開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

更多【hot talk 1點鐘】精彩內容：

市場最熱點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/wealth/hottalkmarket

全城聚焦點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/internationalaffairs/hottalkcity

財玄廣進點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/wealth/hottalkfengshui

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #濠賭股 #金沙 #業績 #元宇宙 #南方東英元宇宙概念ETF #港股 #分析 #光大證券國際 #溫傑

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk