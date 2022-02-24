【投資精叻點】上市公司CFO教你睇港交所業績　股價轉勢要睇咩？信義系放榜前瞻　信義能源最值博？

嘉賓：CFO講年報作者、執業會計師 Benny

港交所(00388)中午收市公布業績，事實上股價一直沉底，年初至今累跌逾一成，今次份業績有咩啟示？股價轉勢要睇咩？信義系：信義光能(00968)、信義玻璃(00886)同信義能源(03868)下周一（28日）放榜，光伏行業繼續係未來黃金賽道？Benny會透過分析信義系業績同各間上市公司的角色定位，剖析系內邊隻股票最值博！

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