25/02/2022
油、金股回吐 食胡時機到？CXO強勢反彈 藥明生物冠藍籌 如何解讀？
嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑
俄烏局勢持續牽動市場，隔晚美股三大指數拗腰倒升，今早亞洲股市普遍錄得反彈，惟港股跌勢未止，盤中一度跌逾百點，去年年尾低位22665點支持力有幾大？國際油價再創七年高位，本港三桶油走低逾2%。外圍不確定性極高，但金股半日回吐，山東黃金(01787)、招金(01818)分別跌3%及2%，食胡時機到？相反，CXO股份強勢反彈！藥明生物(02269)暫為係表現最好藍籌，如何解讀？
影片網址：https://youtu.be/r6r7oXonidE?t=33
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