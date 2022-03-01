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01/03/2022

林嘉麒：兩會行情前瞻　新能源股率先落鑊　邊隻值博率高？油股最新策略！

#hot talk 1點鐘 #信義玻璃 #新能源股 #碳達峰 #碳中和 #兩會 #油股 #港股 #分析 #林嘉麒
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嘉賓：獨立股評人 林嘉麒

 

　　第十三屆全國政協及全國人大五次會議，分別於本周五（4日）及周六（5日）開幕。會議將公布多項指導性信息，今年市場繼續關注「碳中和」及「碳達峰」，概念股落鑊，信義系昨日放榜，半日以信義玻璃(00868)跑出。兩會行情下，新能源股重新炒起？油股回吐，最新部署策略係點？

 

 

影片網址：https://youtu.be/Tk7ZY1ZqBM8?t=38

 

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