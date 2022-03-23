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23/03/2022

【美股篇】黃偉康：美股再升空間？中概股上車未算遲　識揀仲有得吼！

#hot talk 1點鐘 #息倒掛 #科網股 #中概股 #BABA #阿里巴巴 #美股 #分析 #安里控股 #黃偉康
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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

 

　　標普500指數自上周低位反彈逾8%，惟摩通最新降標指年底目標價至4900點，難道負面因素未反映？中概股近日被接三連三既好消息籠罩，離不開政治因素，中美雙方都釋出善意，預計升勢能否持續？多隻中概股都進行回購，增長潛力擔唔擔心？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=33292JWPMyw&ab_channel=etnet

 

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