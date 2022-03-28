【美股篇】油價真見頂？蘋果連升11日　Tesla擬拆細　破頂冇難度？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

俄烏局勢有突破性進展，俄方首次形容會談具建設性。外圍市場吹起暖風，避險情緒降溫，大宗商品價格亦在高位回落。兩款期油在過去一個周分別累跌逾8%及10%

目前判斷油價已見頂？相反，在市場風險胃納增加下，大型科網股近日造好，部分科網股已重返年初水平或以上，當中蘋果(AAPL)股價更連升11日，創2003年以來最長升浪，上望空間有多少？Tesla(TSLA) 再度計劃拆細，能否複製上次升浪？

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