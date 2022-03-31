【投資精叻點】CFO Benny同你逐隻睇內銀　贛鋒鋰業無可匹敵？油股點揀？

嘉賓：CFO講年報作者、執業會計師 Benny

業績期嚟到尾聲，四大內銀股都出晒成績表，係時候埋單計數邊隻增長潛力最吸引，邊隻收息最穩陣！贛鋒鋰業(01772)上年純利急大升超過4倍，當中有咩行業風險？油股方面，中石化(00386)業績最好，講到將盈利嘅八成分享俾股東，股息率升到15厘。中海油(00883)去年純利破紀錄，賺703億，秤埋份業績，油股點揀好？

影片網址：https://youtu.be/J1iQuvcvOTs?t=69

►把時間軸拉到01:07開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！