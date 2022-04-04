龐寶林：美債息倒掛皆因高通脹！聯儲局錯判形勢或引發美國經濟衰退！

嘉賓：東驥基金管理董事總經理 龐寶林

美國債息反覆出現倒掛，2年期及10年期國債孳息率上周五再現倒掛。債息曲線具啟示作用，出現倒掛反映投資者預計未來通脹走低，預示未來經濟或出現衰退！Paul認為，此說法並非杞人憂天，直斥通脹居高不下源於美國聯儲局錯判形勢。佢仲預計，若情況持續，隨時威脅美元地位！

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