【美股篇】黃偉康：聯儲局鷹派屬預料之內？馬斯克入股Twitter　勢掀社交平台混戰？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

一向鴿派嘅聯儲局理事布雷納德「放鷹」，憂慮美國通脹高企，預期下月加息及開始迅速縮表，觸發市場憂慮經濟增長放緩，隔晚美國債息再度出現倒掛，美股亦顯著受壓。美國經濟前景如何判斷？Tesla(TSLA)創辦人馬斯克入股Twitter(TWTR)成為公司最大股東，難道馬斯克有意進軍社交媒體市場？分分鐘威脅龍頭Meta(FB)地位？

影片網址：https://youtu.be/IISR8XxeZcg?t=41

►把時間軸拉到00:40開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！