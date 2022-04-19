林嘉麒：招行變天　仍屬內銀股首選？阿里美團為何跌跌不休？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

復活節假期期間，人行公布降準，惟港股假後未能復活，日中曾挫621點，低見20896，半日收市則重上兩萬一之上！招商銀行(3698)有份拖累大市的是，單一拖低恒指48點，事關行長田惠宇被免職，觸發股價一度挫12%，為半日表現最差藍籌，預計消息對該行未來經營方針有何影響？降準令內銀淨息差收窄，內銀股仲買唔買得過？此外，上海市監局約談電商平台，包括美團(03690)及阿里巴巴(09988)，兩股中午收市分別跌逾4%及3%，但明明當局指示同以往無太大分別，為何市場有咁大反應？

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