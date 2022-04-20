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20/04/2022

【美股篇】黃偉康：Netflix難復高增長　股價未見底？Tesla業績無睇頭　炒Twitter仲好？

#hot talk 1點鐘 #美元 #日元 #歐美央行 #Netflix #Tesla #Twitter #美股 #分析 #安里控股 #黃偉康
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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

 

　　美元持續走強，理論上不利股票市場。不過，Andrew認為，日圓弱勢填補歐美央行收水帶來影響，令全球流動性不致大幅減少，如何判斷實際對環球股市，以至美股的影響？美國企業繼續公布首季業績，隔晚Netflix(NFLX)公布上季用戶減少20萬個，為十年來首次下跌，盤後股價瀉近26%！公司更預計，第二季付費用户將繼續流失，股價未見底？特斯拉(Tesla)今晚收市後公布業績，Andrew為你前瞻！

 

 

影片網址：https://youtu.be/W1lCS9nTJfM?t=38

 

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