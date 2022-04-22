黃偉豪：再炒中概股回流？港交所 VS 科技股？匯控績前部署策略！

嘉賓：中薇證券研究部董事 黃偉豪

港股連跌第四日，截至中午收市，恒指本周累跌950點，日中低位20184與前上升裂口底部20120只係差64點，可以說補回了早前的上升裂口了嗎？美國證交會公布第五批預定摘牌名單，加上聯儲局釋出更鷹派言論，本港第二上市的中概股以及科技股無眼睇？港交所(00388)再炒作中概股回流，支撐股價的力度料有多大？Ravi看好的匯控(00005)下周二放榜，最新策略如何？

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