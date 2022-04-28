【投資精叻點】陳刀仔：月供比特幣勝股票！美國加息無阻比特幣長期升浪

嘉賓：大數據平台DataLouder創辦人 陳刀仔

近期非同質化代幣（NFT）大行其道，令更多人關注區塊鏈和虛擬貨幣的應用和升值潛力。刀仔早於2017年涉足比特幣投資，仲係以月供方式添！不過，美國已踏入加息周期，加上地緣政治局勢不穩，削弱虛擬貨幣嘅吸引力？刀仔點判斷虛擬貨幣嘅前景？而家係咪入市部署嘅好時機？

影片網址：https://youtu.be/cCc6KfWlXCE?t=37

►把時間軸拉到00:37開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！