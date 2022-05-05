連敬涵：龍頭科技股　跟京東派息機會大唔大？本港今放寬社交距離措施　經濟復甦股齊受惠？

嘉賓：勤豐證券資產管理董事總經理 連敬涵

京東集團(09618)首次宣布派特別股息，總派息金額相當於集團去年現金流的約18%，相比騰訊(00700)更慷慨，派息會否影響京東日後的增長動力？其他龍頭科技股跟隨派息機會大嗎？政府今日起再放寬部分社交距離措施，包括餐廳每枱人數上限增至8人，經濟復甦股能否受惠？零售、餐飲及航空股如何選擇？

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